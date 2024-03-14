Польша не планирует выгонять украинцев домой: они нужны на рынке труда, - посол

Польша не планирует способствовать возвращению украинских беженцев на Родину, так как они "очень важны с точки зрения польского рынка труда".

Об этом заявил посол Польши в Украине Ярослав Гузы в интервью DW .

Нужны на рынке труда

"Все голоса, звучавшие с польской стороны, я имею в виду политиков, но также голоса общественного мнения, указывали на то, что Польша будет оставаться абсолютно нейтральной к этой проблеме. То есть не будет ни поощрять, ни препятствовать. Это вопрос решения украинских граждан, которые находятся в Польше. Они будут решать возвращаться или нет", - отметил Ярослав Гузы.

В то же время, посол добавил, что Польша экономически заинтересована в украинских работниках и предположил, что польские работодатели могут поощрять украинцев остаться в стране.

"Польша так или иначе может быть заинтересована. Это экономический вопрос. Ведь украинцы очень важны с точки зрения польского рынка труда. Я имею в виду дефицит рабочей силы. Я могу представить себе ситуацию, когда работодатель, например, трудоустраивающий украинцев, убеждает их остаться, потому что ему будет трудно найти им замену. Но это не те вещи, на которые польские власти каким-либо образом будут реагировать", - подчеркнул Ярослав Гузы.

Посол также отметил, что польское правительство решает, как урегулировать вопрос долгосрочного пребывания украинцев в стране.

Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до июня 2024 года

В феврале Польша продлила временную защиту украинских беженцев до июня 2024 года.

Это означает, что у украинских беженцев, среди прочего:

свободный доступ к рынку труда;

доступ к медицинской помощи;

возможность ведения бизнеса

Однако после июня 2024 года чиновники хотят изменить льготы для украинцев. Польское правительство работает над новыми правилами, которыми предлагается:

аннулировать временную защиту за выезд в Украину: в таком случае государство зафиксирует, что беженец больше не считает пребывание на родине опасным. Выезд доступен для украинцев на 30 дней;

отменить "подъемные" для вновь прибывших в размере 300 злотых;

более тщательно проверять людей, имеющих задолженность по выплатам, так как многие беженцы не компенсируют половину расходов на проживание и питание в центрах размещения.

Сколько украинцев уехали за границу?

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на октябрь 2023 года, по всему миру зафиксировано 6,2 млн беженцев из Украины, 5,8 млн из которых – в Европе.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего сделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - говорила директор учреждения Элла Либанова.

По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.