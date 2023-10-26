В Институте демографии спрогнозировали, сколько беженцев вернется в Украину

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из страны из-за войны.

Об этом Либанова заявила на форуме Human capital UA, пишет "Зеркало недели".

В Украину вернется максимум половина мигрантов

"Часть военных мигрантов вернется. Надеюсь, что сможем вернуть половину. Больше – вряд ли", – спрогнозировала демограф.

По ее словам, украинская диаспора – это не только граждане, выехавшие несколько поколений назад, но и убежавшие от войны.

"Они могут обеспечить нам не только инвестиции, не только в этом их ценность. Главное, чтобы они формировали позитивный имидж Украины и украинцев за границей", – считает директор Института демографии.

По оценкам Либановой, в Украине неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, особенно на отдельных территориях.

Как вернуть мигрантов в Украину

Напомним, ранее в Институте демографии заявляли, что Украина должна создать благоприятные экономические условия для возвращения украинцев из-за границы.

"Если рабочие места здесь появятся, если будет положительная динамика и экономическая, и в плане восстановления жилья, то много людей вернется. А если мы не сможем ничего поделать, то, к сожалению, даже те, кто хотел бы вернуться, не смогут вернуться", - заявляла Либанова.

Кроме того, если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, уехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Украинцы интегрируются в рынок труда ЕС

Украинские беженцы, нашедшие убежище в Европейском Союзе, сыграли важную роль в улучшении ситуации на рынке труда в странах блока. В Европейских государствах возник дефицит рабочей силы, а трудоустройство более половины украинцев способствует уменьшению этой проблемы.

Недавно правительство Германии заявило, что в настоящее время существует потребность в ускорении и упрощении процесса трудоустройства беженцев из Украины и призвало компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить дополнительное обучение.