Швейцария готова платить украинским беженцам, чтобы они возвращались домой

Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) в сотрудничестве с властями кантонов представил временную стратегию добровольного возвращения домой украинских беженцев, поскольку планируется отмена для украинцев статуса временной защиты (статус S) в 2024 или 2025 годах.

Об этом пишет издание Swissinfo.

В Швейцарии надеются, что тогда примерно 70 тысяч украинцев вернутся домой, а 80% из них сделают это добровольно. Чтобы поощрить беженцев покинуть страну до окончания действия статуса S, власти решили предложить украинцам финансовую помощь от $1000 до $4000 на человека в зависимости от времени отъезда.

В SEM ожидают, что после упразднения статуса S 20% (или 14 000) украинцев захотят остаться в Швейцарии. Отмечается, что этот процент будет разным в зависимости от продолжительности войны и степени разрушений в Украине.

Власти Швейцарии обеспокоены тем, что чем дольше украинцы находятся в стране, тем меньше вероятность того, что человек захочет уехать по собственному желанию. Кроме того, по законам страны, после пяти лет непрерывного пребывания здесь, украинцы могут получить швейцарское разрешение B, позволяющее жить в стране еще пять лет.

Издание пишет, что правительство постарается сделать все необходимое для поощрения добровольных отъездов. При этом время от езда должно быть не слишком коротким, чтобы люди могли спланировать поездку, но и затягивало его не караули, чтобы не побуждать людей откладывать выезд.

"Добровольные выезды должны осуществляться самостоятельно и наземным транспортом. Принудительный возврат воздухом должен быть крайней мерой", - говорится в сообщении.

В SEM надеются, что после большинства украинцев покинет Швейцарию в следующие 6-9 месяцев.

Отмечается, что единственным исключением будут ситуации с уязвимыми категориями населения. Их будут рассматриваться в каждом частном случае, тогда как общая процедура будет моделироваться по модели процедуры возврата искателей убежища.

Напомним, Совет Европейского Союза решил продлить на один год с 4 марта 2024 по 4 марта 2025 действие временной защиты для граждан Украины.

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