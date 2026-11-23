В Винницкой области ищут покупателя для производственного комплекса, объединяющего комбикормовый завод, элеваторную инфраструктуру и предприятие по переработке сои. Актив расположен в Гайсинском районе и выставлен на продажу за $2,5 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Комплекс рассчитан на полный цикл производства кормов: от приемки и хранения зернового сырья до переработки сои, изготовления белковых и масляных компонентов и выпуска готовых комбикормов.

Завод Bühler мощностью 12 тонн в час

Основой производственной площадки является комбикормовый завод с оборудованием швейцарской компании Bühler. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году, однако предприятие проработало только половину сезона. Впоследствии производство законсервировали из-за приостановки птицеводческого направления бизнеса.

Заявленная мощность завода составляет 12 тонн комбикорма в час. Производственная система оборудована емкостями для хранения сырья и готовой продукции: шестью резервуарами для зерновых компонентов и четырьмя для готового корма, каждый объемом 15 тонн.

Также предусмотрены емкости для масла – приемное на 10 куб. м и промежуточная на 1 куб. м. Для подачи масла в смеситель установлены две форсунки производства Bühler.

По информации продавца, завод можно использовать для обеспечения кормами птицеводческих и животноводческих хозяйств или организовать коммерческое производство для внешних заказчиков. Для полноценной работы линии необходимо дополнительно установить гранулятор.

Элеватор, зерносушилка и очистное оборудование

Второй важный компонент комплекса – силосный элеватор общей вместимостью 11 тыс. тонн. Он предназначен для приема, транспортировки и хранения зерновых и масличных культур.

Для перемещения сырья предусмотрены нории и транспортеры. На территории также имеется двухмодульная зерносушилка SUKUP и зерноочистительное оборудование.

Производительность сушилки зависит от вида культуры и уровня ее влажности. По данным объявления, она может возделывать до 30 тонн кукурузы в час, около 20 тонн пшеницы и подсолнечника, а также 15–20 тонн сои или рапса.

Зерноочистительный комплекс представлен оборудованием БЦС и МПО. Его производительность в зависимости от культуры достигает 35 тонн в час.

Наличие элеватора и сушильных мощностей позволяет формировать запасы сырья для комбикормового производства, готовить зерно к переработке и уменьшать потребность в посторонних услугах по хранению.

Цех переработки сои BRONTO

В состав актива также входит цех переработки соевых бобов с оборудованием украинского производителя "Черкасиелеватормаш" под брендом BRONTO.

Производство оснащено двумя линиями 2020 и 2021 годов выпуска. По информации продавца, оборудование почти не использовали. Номинальная мощность цеха составляет до двух тонн в час, а фактическая суточная производительность переработки – 22–23 тонны сои.

В зависимости от масляности сырья предприятие может производить 3,5–4 тонны соевого масла в сутки.

В состав оборудования входят два масляных пресса ОР-1000, два экструдера Е-1000, охлаждающий барабан, винтовые питатели и четыре технологических емкости объемом по три кубометра. Для хранения готовой продукции предусмотрен резервуар для соевого масла на 75 куб. м и накопительная емкость для соевого шрота емкостью 20 тонн.

Переработка сои позволяет получать белковые и масляные компоненты, которые можно использовать в производстве комбикормов. Таким образом, комплекс имеет возможность самостоятельно обеспечивать часть потребностей комбикормового завода в ингредиентах.

Сколько стоит производственный комплекс

Собственник предлагает продать 100% бизнеса за $2,5 млн. Цену сформировали с учетом стоимости трех основных составляющих.

Наибольшую часть составляет комбикормовый завод Bühler мощностью 12 тонн в час, который оценили в $1,2 млн. Элеваторный комплекс вместимостью 11 тыс. тонн вместе с зерносушилкой стоит $1,1 млн. Еще $300 тыс. приходится на цех переработки сои BRONTO.

Сочетание этих активов позволяет организовать производство по нескольким технологическим направлениям: хранение и подготовка зерна, переработка сои и изготовление готовых кормовых смесей.

В то же время, потенциальному покупателю следует учесть, что комбикормовый завод был законсервирован после непродолжительной эксплуатации, а для завершения производственной линии необходимо установить гранулятор. Техническое состояние оборудования, фактическую производительность и объем необходимых дополнительных инвестиций следует проверять при оценке актива.

Напомним, подземные заводы могут стать новым бизнесом для украинских девелоперов. Правительство упростило привлечение частных инвестиций в защищенные производства, которые можно продавать или сдавать в аренду производителям оружия. Такие объекты стоят дороже наземных, а возврат вложений может продолжаться более десяти лет. Поэтому инвесторам нужна уверенность, что у предприятия будут заказы и смогут годами оплачивать аренду.