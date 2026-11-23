В Киевской области было выставлено на продажу действующее агропредприятие, которое обрабатывает около 2,7 тыс. га земли и имеет собственную инфраструктуру для хранения и сушки зерна. Предложение также включает в себя парк сельскохозяйственной техники и производственную базу. Собственник оценивает 100% бизнеса в $6,25 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

По информации продавца, хозяйство имеет отлаженный цикл производства — от возделывания почвы и посева до уборки, сушки и хранения урожая. Основной массив земель сосредоточен вокруг производственной базы. Такая конфигурация, как отмечается в объявлении, позволяет сократить логистические расходы и более эффективно использовать сельскохозяйственную технику.

Земельный банк и специализация хозяйства

Земельный банк компании составляет около 2700 га. Большинство участков находится в долгосрочной аренде со средним сроком более семи лет. По характеристикам, приведенным в предложении, почвы преимущественно черноземные.

Хозяйство выращивает пять основных культур: кукурузу, подсолнечник, пшеницу, рапс и сою. Средняя урожайность за 2021-2025 годы, по данным продавца, составила 9,5 т/га для кукурузы, 3,4 т/га для подсолнечника, 6,3 т/га для пшеницы, 4 т/га для рапса и 2,4 т/га для сои.

В компании связывают такие результаты с качеством земельного фонда, применением современных технологий возделывания, техническим оснащением и опытом управления агропроизводством.

Собственная инфраструктура для хранения зерна

В состав актива входит производственная база с оборудованием для приемки, очистки, сушки и хранения урожая. Мощность одновременного хранения зерна составляет до 10 тыс. тонн, а зерносушильный комплекс способен обрабатывать до 500 тонн в сутки.

Площадь зерновых складов составляет примерно 4,5 тыс. кв. м. На территории также расположены вспомогательные здания, необходимые для работы предприятия.

Собственные мощности позволяют хозяйству полностью не зависеть от посторонней инфраструктуры во время послеуборочной обработки и хранения продукции. Для потенциального покупателя это означает возможность приобрести не только земельный банк, но готовую производственную систему.

Какая техника входит в предложение

Еще одна составляющая агробизнеса – парк сельскохозяйственной техники международных производителей. Среди оборудования, указанного в объявлении, – зерноуборочные комбайны CLAAS LEXION и тракторы John Deere.

Также предприятие использует посевную и почвообрабатывающую технику HORSCH Maestro, Väderstad, Kinze, Amazone и Pöttinger. По оценке продавца стоимость технического парка составляет $1,2 млн.

Сколько стоит агробизнес

Владелец предлагает приобрести 100% предприятия за $6,25 млн. Наибольшую часть заявленной стоимости составляет земельный банк - $4,59 млн. В расчете использована оценка $1700 за гектар.

Сельскохозяйственную технику оценили в $1,2 млн, а недвижимость - в $450 тыс. Итак, основную ценность предложения формируют земельный ресурс и производственные активы, позволяющие продолжать хозяйственную деятельность без создания инфраструктуры с нуля.

В то же время, земельный банк преимущественно сформирован за счет арендованных участков. Поэтому речь идет о приобретении агропредприятия с правами использования землей, а не о покупке 2700 га в собственность.

Предложение ориентировано на инвестора, желающего зайти в аграрный сектор или расширить имеющийся бизнес за счет готового производственного комплекса. В его состав входят земельный банк, зернохранилище, сушильные мощности, складские помещения и техника.

Напомним, с начала 2026 года в Украине было продано более 85,8 тыс. земельных участков общей площадью 233 тыс. га. Средняя цена гектара достигла 70,2 тыс. грн, но для юридических лиц она была значительно выше, чем для физических.