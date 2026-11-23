За январь – октябрь 2026 года в государственный бюджет поступило 163,1 млрд. грн. военного сбора. Это на 31,4 млрд грн, или 23,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда плательщики перечислили 131,7 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Какие регионы заплатили больше всего

Наибольшие поступления от военного сбора обеспечили:

Киев – 53,4 млрд грн;

Днепропетровская область – 17,3 млрд грн;

Львовская область – 13,5 млрд грн;

Харьковская область – 10,2 млрд. грн.

В общей сложности военный сбор уплатили более 2,1 млн налогоплательщиков.

Кто может не платить военный сбор

В ГНСУ отметили, что от уплаты военного сбора на период военной службы освобождены мобилизованные предприниматели и самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также заключившие контракт на военную службу.

Льгота применяется автоматически на основании данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Увольнение действует с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года в бюджет поступило 145,2 миллиарда гривен военного сбора, что на 24,4% превышает показатели аналогичного периода в прошлом году.