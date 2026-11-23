За січень – жовтень 2026 року до державного бюджету надійшло 163,1 млрд грн військового збору. Це на 31,4 млрд грн, або 23,8%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли платники перерахували 131,7 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

Які регіони сплатили найбільше

Найбільші надходження від військового збору забезпечили:

Київ – 53,4 млрд грн;

Дніпропетровська область – 17,3 млрд грн;

Львівська область – 13,5 млрд грн;

Харківська область – 10,2 млрд грн.

Загалом військовий збір сплатили понад 2,1 млн платників податків.

Хто може не сплачувати військовий збір

В ДПСУ зазначили, що від сплати військового збору на період військової служби звільнені мобілізовані підприємці та самозайняті особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також ті, хто уклав контракт на військову службу.

Пільга застосовується автоматично на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Звільнення діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, у січні–вересні 2026 року до бюджету надійшло 145,2 мільярда гривень військового збору, що на 24,4% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.