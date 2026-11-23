Львівський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на 152,2 млн грн для продовження реконструкції будівлі “Академії поліції” у селі Верещиця Яворівського району Львівської області. Проєкт передбачає облаштування адміністративного приміщення спеціального призначення зі сховищем і добудовою.

Як пише Delo.ua, відповідний тендер був опублікований в системі електронних закупівель Prozorro.

Виконати роботи планують до 31 грудня 2026 року.

Це вже другий масштабний тендер на реконструкцію цього об’єкта. У травні 2026 року університет оголосив закупівлю на 201,7 млн грн. Таким чином, загальна очікувана вартість двох етапів робіт становить майже 354 млн грн.

Що передбачає новий проєкт реконструкції

Згідно з оновленою документацією, склад робіт суттєво змінили порівняно з попереднім етапом. Із кошторису вилучили частину земляних робіт, облаштування фундаментів, підвальних стін, колон, плит перекриття та сходів. Також скоротили перелік робіт на першому поверсі й тимчасових споруд.

Окремо з нового проєкту прибрали облаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. Натомість передбачили встановлення нової електропідстанції.

Для цього закуплять трансформаторну підстанцію, прокладуть і переобладнають лінії електропередач, встановлять опори та відповідне обладнання. Наявну підстанцію демонтують.

Значна частина витрат стосується оснащення майбутнього сховища. У приміщенні планують встановити 904 архівні стелажі та систему газового пожежогасіння.

Також будівлю обладнають системами автономного забезпечення. Зокрема, передбачені дизельний генератор, конденсаторна установка та вентиляційне обладнання з очищенням повітря.

Для доступності приміщень маломобільним людям проєкт передбачає монтаж трьох підйомників: одного вертикального та двох похилих.

Хто виконував попередній етап робіт

Попередню реконструкцію будівлі, на яку у травні 2026 року передбачили 201,7 млн грн, виконувало ТОВ "Технології клімату та автоматизація систем".

Основний напрям діяльності компанії - виробництво промислового холодильного та вентиляційного обладнання. Водночас підприємство бере участь у закупівлях на будівництво й реконструкцію. Його кінцевими бенефіціарами є львів'яни Богдан і Тарас Яреми.

Компанія вже потрапляла в поле уваги контролюючих органів через виконання будівельних робіт. Зокрема, вона отримала підряд на 117,3 млн грн для спорудження нового спортивного комплексу в Кам’янці-Бузькій.

Під час перевірки цієї закупівлі Державна аудиторська служба виявила порушення та завищення вартості окремих будівельних матеріалів. За результатами аналізу кошторису, різниця становила близько 2,4 млн грн. Після цього початковий договір із підрядником розірвали.

У переглянутому кошторисі ціни на будматеріали знизили до ринкового рівня. Водночас витрати на їх транспортування та складування збільшили. Згодом міська рада повторно уклала договір із тією самою компанією.

Компанія фігурує у кримінальному провадженні БЕБ

За інформацією YouControl, ТОВ "Технології клімату та автоматизація систем" також згадується в матеріалах кримінального провадження, яке Бюро економічної безпеки розслідує із серпня 2024 року.

Слідство перевіряє можливе ухилення від сплати податків під час продажу будівельних матеріалів. За версією детективів, кілька підприємств, зокрема ТОВ "Стар-Буд Трейд", ТОВ "Буд Центр 2016", ТОВ "Стар Груп 2020" і ТОВ "Стардизайн", могли реалізовувати продукцію за готівку поза офіційним обліком або за заниженими цінами.

Такі операції, за версією слідства, могли використовувати для приховування доходів і зменшення податкових зобов’язань. Крім того, підприємства нібито могли за винагороду в розмірі 8–10% передавати іншим компаніям документи для зменшення податкових платежів.

У квітні 2025 року детективи БЕБ провели обшуки в будівлях у селі Пасіки-Зубрицькі на Львівщині. Під час слідчих дій вилучили бухгалтерську документацію, накладні, чорнові записи, комп’ютери, мобільні телефони та готівку у гривнях, доларах і євро.

Також, за даними YouControl, на 1 грудня 2026 року для компанії запланована документальна перевірка Державною податковою службою України.

Університет уже замовляв ремонт

Будівлю "Академії поліції" у Верещиці реконструюють не вперше. У травні 2025 року Львівський державний університет внутрішніх справ замовив ремонт її приміщень за 35 млн грн.