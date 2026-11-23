Львовский государственный университет внутренних дел объявил тендер на 152,2 млн грн для продолжения реконструкции здания "Академии полиции" в селе Верещица Яворивского района Львовской области. Проект предусматривает устройство административного помещения специального назначения с хранилищем и достройкой.

Как пишет Delo.ua, соответствующий тендер был опубликован в системе электронных закупок Prozorro.

Выполнить работы планируется до 31 декабря 2026 года.

Это уже второй масштабный тендер на реконструкцию этого объекта. В мае 2026 года университет объявил закупку на 201,7 млн грн. Таким образом, общая ожидаемая стоимость двух этапов работ составляет около 354 млн грн.

Что предполагает новый проект реконструкции

Согласно обновленной документации состав работ существенно изменили по сравнению с предыдущим этапом. Из сметы изъяли часть земляных работ, обустройство фундаментов, подвальных стен, колонн, плит перекрытия и лестницы. Также сократили перечень работ на первом этаже и временных построек.

Отдельно из нового проекта убрали устройство внешних сетей водоснабжения и канализации. Зато предусмотрели установку новой электроподстанции.

Для этого закупят трансформаторную подстанцию, проложат и переоборудовают линии электропередачи, установят опоры и соответствующее оборудование. Имеющуюся подстанцию демонтируют.

Значительная часть затрат касается оснащения будущего хранилища. В помещении планируется установка 904 архивных стеллажей и системы газового пожаротушения.

Также здание оборудуют системами автономного снабжения. В частности предусмотрены дизельный генератор, конденсаторная установка и вентиляционное оборудование с очисткой воздуха.

Для доступности помещений маломобильным людям проект предусматривает монтаж трех подъемников: одного вертикального и двух наклонных.

Кто выполнял предварительный этап работ

Предварительную реконструкцию здания, на которую в мае 2026 года было предусмотрено 201,7 млн грн, выполняло ООО "Технологии климата и автоматизация систем".

Основное направление деятельности компании – производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. В то же время, предприятие принимает участие в закупках на строительство и реконструкцию. Его конечными бенефициарами львовяне Богдан и Тарас Яремы.

Компания уже попадала в поле внимания контролирующих органов из-за выполнения строительных работ. В частности, она получила подряд на 117,3 млн грн для строительства нового спортивного комплекса в Каменце-Бугской.

В ходе проверки этой закупки Государственная аудиторская служба выявила нарушение и завышение стоимости отдельных строительных материалов. По результатам анализа сметы разница составляла около 2,4 млн грн. После этого первоначальный договор с подрядчиком был расторгнут.

В пересмотренной смете цены на стройматериалы снизили до рыночного уровня. В то же время, затраты на их транспортировку и складирование увеличили. Впоследствии городской совет повторно заключил договор с той же компанией.

Компания фигурирует в уголовном производстве БЭБ

По информации YouControl, ООО "Технологии климата и автоматизация систем" также упоминается в материалах уголовного производства, Бюро экономической безопасности расследуется с августа 2024 года.

Следствие проверяет возможное уклонение от уплаты налогов при продаже строительных материалов. По версии детективов, несколько предприятий, в частности ООО "Стар-Буд Трейд", ООО "Строй Центр 2016", ООО "Стар Групп 2020" и ООО "Стардизайн", могли реализовывать продукцию за наличные деньги вне официального учета или по заниженным ценам.

Такие операции, по версии следствия, могли использоваться для сокрытия доходов и уменьшения налоговых обязательств. Кроме того, предприятия могли за вознаграждение в размере 8–10% передавать другим компаниям документы для уменьшения налоговых платежей.

В апреле 2025 года детективы БЭБ провели обыски в зданиях в селе Пасеки-Зубрицкие Львовской области. В ходе следственных действий изъяли бухгалтерскую документацию, накладные, черновые записи, компьютеры, мобильные телефоны и наличные деньги в гривнах, долларах и евро.

Также, по данным YouControl, на 1 декабря 2026 г. для компании запланирована документальная проверка Государственной налоговой службой Украины.

Университет уже заказывал ремонт

Здание "Академии полиции" в Верещице реконструируют не в первый раз. В мае 2025 Львовский государственный университет внутренних дел заказал ремонт ее помещений за 35 млн грн.