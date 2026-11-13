Тендер на 53 млн грн: во Львове взялись за капитальный ремонт открытого 50-метрового бассейна

Во Львове объявили тендер на капитальный ремонт открытого 50-метрового бассейна спортивного комплекса СКА по улице Клепаровской. Ожидаемая стоимость работ составляет 53,1 млн. грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные электронной системы закупок Prozorro.

По словам директора Офиса спорта Львовского городского совета Антона Никулина, проект предусматривает комплексное обновление чаши бассейна, трибун, раздевалок, входной зоны, холла и коридоров.

Подрядчик должен заменить плитку, пол, освещение, дверь и обустроить безбарьерное пространство для людей с инвалидностью.

Аукцион назначен на 30 ноября 2026 года , а завершить реконструкцию планируют до конца 2027 года.

В комплексе бассейнов СКА по ул. Клепаровской есть три бассейна:

Крытый 25-метровый бассейн. Открытый 50-метровый бассейн. Открытый бассейн для прыжков в воду.

В издании напоминают, что это уже второй этап обновления комплекса на Клепаровской: в конце февраля 2026 после реконструкции здесь открыли крытый 25-метровый бассейн, ставший крупнейшим инклюзивным бассейном города и базой для реабилитации ветеранов.

Кроме того, в августе 2025 года на текущий ремонт бассейнов комплекса уже потратили 10,6 млн грн – тогда тендер без конкурентов выиграло ООО "Вельт Капитал".

Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Сирка " во Львовской области. Стартовая цена объекта составляет 12,68 млн. грн.