Тендер на 53 млн грн: у Львові взялися за капітальний ремонт відкритого 50-метрового басейну

У Львові оголосили тендер на капітальний ремонт відкритого 50-метрового басейну спортивного комплексу СКА на вулиці Клепарівській. Очікувана вартість робіт становить 53,1 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на дані електронної системи закупівель Prozorro.

За словами директора Офісу спорту Львівської міської ради Антона Нікуліна, проєкт передбачає комплексне оновлення чаші басейну, трибун, роздягалень, вхідної зони, холу та коридорів.

Підрядник має замінити плитку, підлогу, освітлення, двері та облаштувати безбар’єрний простір для людей з інвалідністю.

Аукціон призначений на 30 листопада 2026 року, а завершити реконструкцію планують до кінця 2027 року.

У комплексі басейнів СКА на вул. Клепарівській є три басейни:

Критий 25-метровий басейн. Відкритий 50-метровий басейн. Відкритий басейн для стрибків у воду.

У виданні нагадують, що це вже другий етап оновлення комплексу на Клепарівській: наприкінці лютого 2026 року після реконструкції тут відкрили критий 25-метровий басейн, який став найбільшим інклюзивним басейном міста та базою для реабілітації ветеранів.

Крім того, у серпні 2025 року на поточний ремонт басейнів комплексу вже витратили 10,6 млн грн — тоді тендер без конкурентів виграло ТОВ "Вельт Капітал".

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив на аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Сірка" у Львівській області. Стартова ціна об’єкта становить 12,68 млн грн.