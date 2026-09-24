Понад 2,5 тис. га землі та десятки об’єктів: на Львівщині виставили на аукціон великий промисловий актив

Фонд державного майна України виставив на аукціон єдиний майновий комплекс ДП “Сірка” у Львівській області. Стартова ціна об’єкта становить 12,68 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Що входить до активу

До складу майнового комплексу входять 36 об’єктів нерухомості загальною площею 19 830,2 кв. м. Серед них - виробничі цехи, складські приміщення, адміністративні будівлі та інші об’єкти.

Також актив включає 110 земельних ділянок загальною площею 2 568,24 га. Право користування земельними ділянками має бути оформлене покупцем у встановленому законодавством порядку.

Підприємство розташоване у Стрийському районі Львівської області — у Новому Роздолі та на території Журавненської громади.

Окрім нерухомості та земельних активів, до складу комплексу входять три транспортні засоби.

Основним напрямом діяльності ДП "Сірка" є видобуток будівельного каменю, вапняку, гіпсу та крейди.

Аукціон із продажу підприємства запланований на 28 вересня 2026 року. Стартова ціна єдиного майнового комплексу - 12 676 450 грн.

Нагадаємо, Фонд державного майна України продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу.