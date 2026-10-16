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До 80% компенсації: уряд запровадив гарантії для суден, що працюють з українськими портами

Уряд запровадив гарантії для суден, що працюють з українськими портами
Уряд запровадив гарантії для суден, що працюють з українськими портами

Україна компенсуватиме до 80% збитків власникам, операторам і фрахтувальникам цивільних суден, завданих унаслідок російських атак, якщо відповідні ризики не покриває страховик. Уряд затвердив механізм державних гарантій, який має зменшити ризики для морських перевезень та підтримати український експорт.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінвідновлення.

Компенсація поширюватиметься на судна під українським та іноземними прапорами, які забезпечують вантажні перевезення до українських портів.

Держава зможе відшкодовувати до 80% оціненої шкоди у випадках, коли збитки через російську агресію не покриваються страховою компанією.

Механізм охоплює пошкодження або повне знищення судна, втрату чи пошкодження вантажу, витрати на аварійно-рятувальні роботи та інші передбачені ним збитки.

У Мінвідновлення наголошують, що постійні атаки Росії на українські порти та цивільний флот підвищують ризики для судноплавства, ускладнюють страхування та збільшують вартість морських перевезень.

Через це додаткові державні гарантії мають знизити фінансові ризики для судновласників і перевізників та підтримати безперервну роботу експортно-імпортної логістики України.

Морські перевезення залишаються одним із ключових каналів українського експорту, тому уряд розраховує, що новий механізм допоможе зберегти доступність українських портів для міжнародних перевізників навіть в умовах високих воєнних ризиків.

Нагадаємо, раніше Україна розгорнула додаткові перехоплювачі для захисту цивільних суден на тлі посилення російських атак на морську логістику.

Автор:
Тетяна Гойденко

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