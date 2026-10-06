Дрони атакували два торговельні судна у водах Болгарії: ризики для судноплавства у Чорному морі зростають

Дрони атакували два торговельні судна у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Одне з них затонуло після серйозних пошкоджень, на другому – виникла пожежа, його екіпаж із 18 осіб вдалося врятувати.

Як пише Dilo, про це 6 жовтня повідомляє болгарський телеканал Nova.

На сайті телеканала зазначається, що атака сталася на схід від мису Святий Атанас і міста Бяла. Болгарські служби розпочали масштабну рятувальну операцію.

Екіпаж другого судна евакуював болгарський пором. Один із моряків дістав тяжкі опіки, його мають доправити до Військово-морського шпиталю. Ще один член екіпажу зазнав травми голови та перебуває у лікарні. Решту 16 моряків передали прикордонній поліції. Члени екіпажу – громадяни Індії та Туреччини.

Водночас тривають пошуки екіпажу судна, яке затонуло. Голова Варненського регіону Маріо Смрков повідомив, що поблизу нього виявили рятувальні жилети, однак людей поки не знайшли. За його словами, судно, яке залишилося на плаву, перевозило зерно. Який вантаж був на затонулому судні, наразі встановлюють.

Болгарська морська адміністрація отримала повідомлення про проблеми на борту двох вантажних суден близько 03:00. Одне з них ходило під прапором Того, друге – під прапором Палау.

До рятувальної операції залучили судно з військово-морської бази "Атія" поблизу Бургаса. За потреби військові готові направити ще одне допоміжне судно. Акваторію також обстежує катер прикордонної поліції, а до пошуків тих, хто вижив, залучили літак Су-25.

Порушення міжнародного права та ризики для судноплавства у Чорному морі

Після атаки прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев скликав екстрену зустріч із представниками державних установ. Він назвав удар по суднах "грубим порушенням міжнародного права".

"Абсолютно неприйнятна атака у виключній економічній зоні Болгарії. Абсолютно грубе порушення міжнародного права", – заявив Радев.

За словами прем'єра, такі атаки створюють дедалі серйозніші ризики для судноплавства у Чорному морі, збільшують витрати на страхування та ускладнюють морські перевезення.

Водночас "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела на ринку морських перевезень пише, що після влучання в судно в економзоні Румунії та атаки у водах Болгарії "стає очевидним цілеспрямований тиск РФ на цивільний флот – незалежно від портів призначення, вантажів чи прапорів суден".

На тлі повномасштабної війни Росії проти України Чорне море регулярно стає зоною бойових дій. Російські війська завдають ударів по українській портовій інфраструктурі та суднах, що заходять до портів.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у нейтральних водах російські дрони атакували цивільне судно, яке належить Туреччині та перевозило кукурудзу. Він додав, що Україна неодноразово пропонувала конкретні кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі, але Москва відкидає їх.

Крім того, згідно з повідомленням видання Digi24, у Чорному морі поблизу узбережжя Румунії стався інцидент із судном, яке перевозило зерно з України до Італії. Внаслідок цього двоє членів екіпажу загинули, ще 11 людей вдалося врятувати.