Дроны атаковали два торговых судна в водах Болгарии: риски для судоходства в Черном море растут

Дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Одно из них затонуло после серьезных повреждений, на втором – возник пожар, его экипаж из 18 человек удалось спасти.

Как пишет Dilo, об этом 6 октября сообщает болгарский телеканал Nova.

Сайт телеканала отмечает, что атака произошла восточнее мыса Святой Атанас и города Бяла. Болгарские службы приступили к масштабной спасательной операции.

Экипаж второго судна эвакуировал болгарский паром. Один из моряков получил тяжелые ожоги, его должны доставить в Военно-морской госпиталь. Еще один член экипажа получил травму головы и находится в больнице. Остальных 16 моряков передали пограничной полиции. Члены экипажа – граждане Индии и Турции.

В то же время продолжаются поиски экипажа затонувшего судна. Глава Варненского региона Марио Смрков сообщил, что вблизи него обнаружили спасательные жилеты, однако людей пока не нашли. По его словам, оставшееся на плаву судно перевозило зерно. Какой груз был на затонувшем судне, устанавливают.

Болгарская морская администрация получила сообщение о проблемах на борту двух грузовых судов около 03:00. Одно из них ходило под флагом Того, второе – под флагом Палау.

К спасательной операции привлекли судно с военно-морской базы "Атия" вблизи Бургаса. При необходимости военные готовы направить еще одно вспомогательное судно. Акваторию также обследует катер пограничной полиции, а к поискам выживших привлекли самолет Су-25.

Нарушение международного права и риски для судоходства в Черном море

После атаки премьер-министр Болгарии Румен Радев созвал экстренную встречу с представителями государственных учреждений. Он назвал удар по судам "грубым нарушением международного права".

"Совершенно неприемлемая атака в исключительной экономической зоне Болгарии. Абсолютно грубое нарушение международного права", – заявил Радев.

По словам премьера, такие атаки создают все более серьезные риски для судоходства в Черном море, увеличивают расходы на страхование и усложняют морские перевозки.

В то же время "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники на рынке морских перевозок пишет, что после попадания в судно в экономзоне Румынии и атаки в водах Болгарии "становится очевидным целенаправленное давление РФ на гражданский флот – независимо от портов назначения, грузов или флагов судов".

На фоне полномасштабной войны России против Украины Черное море регулярно становится зоной боевых действий. Российские войска наносят удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, входящим в порты.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в нейтральных водах российские дроны атаковали гражданское судно, принадлежащее Турции и перевозившее кукурузу. Он добавил, что Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности в Черном море, но Москва отвергает их.

Кроме того, согласно сообщению издания Digi24, в Черном море у побережья Румынии произошел инцидент с судном, которое перевозило зерно из Украины в Италию. В результате двое членов экипажа погибли, еще 11 человек удалось спасти.