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Дроны РФ ударили по гражданскому судну с кукурузой: погиб капитан

Дроны РФ ударили по гражданскому судну с кукурузой
Дроны РФ ударили по гражданскому судну с кукурузой / Depositphotos

Два российских дрона атаковали в нейтральных водах гражданское судно, принадлежащее Турции и перевозившее кукурузу. Погиб капитан, еще один человек считается пропавшим, что усугубляет риски для гражданского судоходства и продовольственных перевозок в Черном море.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского.

На борту судна находились граждане Азербайджана и Индии. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них получил ранения. Судьба еще одного человека выясняется.

Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Соответствующие предложения также поступали от третьих стран.

По его словам, продолжение атак на гражданские суда создает угрозу нормальному мореходству и глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, ранее Россия атаковала гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. Тогда погиб моряк, еще трое членов экипажа получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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