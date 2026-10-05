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Дроны РФ ударили по гражданскому судну с кукурузой: погиб капитан
Два российских дрона атаковали в нейтральных водах гражданское судно, принадлежащее Турции и перевозившее кукурузу. Погиб капитан, еще один человек считается пропавшим, что усугубляет риски для гражданского судоходства и продовольственных перевозок в Черном море.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения президента Украины Владимира Зеленского.
На борту судна находились граждане Азербайджана и Индии. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них получил ранения. Судьба еще одного человека выясняется.
Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала конкретные шаги по деэскалации и обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Соответствующие предложения также поступали от третьих стран.
По его словам, продолжение атак на гражданские суда создает угрозу нормальному мореходству и глобальной продовольственной безопасности.
Напомним, ранее Россия атаковала гражданское грузовое судно под флагом Либерии в одном из портов Одесской области. Тогда погиб моряк, еще трое членов экипажа получили ранения.