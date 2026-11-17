- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Потери врага по состоянию на 17 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1620 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1728 сутки полномасштабной войны составляют 1 627 040 человек.
Потери России в войне на 17 ноября 2026 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 ноября потеряла:
- личного состава – около 1 627 040 (+1 620) человек;
- танков – 12 482 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 25 813 (+6) ед;
- артиллерийских систем – 52 516 (+52) ед;
- РСЗО – 2 282 (+4) ед.;
- средств ПВО – 1 762 (+0) ед;
- самолетов – 452 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 3 176 (+10) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 611 870 (+1 494) ед;
- крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 176 451 (+521) ед;
- специальной техники – 4 913 (+4) ед.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.