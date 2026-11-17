ВСУ за последние сутки ликвидировали 1620 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1728 сутки полномасштабной войны составляют 1 627 040 человек.

Потери России в войне на 17 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 ноября потеряла:

личного состава – около 1 627 040 (+1 620) человек;

танков – 12 482 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 813 (+6) ед;

артиллерийских систем – 52 516 (+52) ед;

РСЗО – 2 282 (+4) ед.;

средств ПВО – 1 762 (+0) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3 176 (+10) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 611 870 (+1 494) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 176 451 (+521) ед;

специальной техники – 4 913 (+4) ед.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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