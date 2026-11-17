17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали через переправы, курсирует с изменениями. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных российских обстрелов временно приостановлено движение поездов по зеленой линии метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

На какой линии и станциях не ездят поезда

"Движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" временно приостановлено. В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в настоящее время поезда на "зеленой линии" курсируют только по подземному участку между станциями "Сырец" - "Выдубичи".

О дальнейших изменениях в работе метро и возобновлении движения пассажирам сообщат дополнительно.

Перекрыли Северный и Южный мосты

В результате вражеских ударов на Киев временно перекрыто движение по Северным и Южным мостам, сообщает КГГА,

Движение маршрутов общественного транспорта, курсировавшего по этим мостам, изменено.

Через Подольский мостовой переход направлены маршруты:

автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус №31-ТР курсирует через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко";

на маршруте №50 увеличено количество троллейбусов.

Через Дарницкий мост курсируют автобусы №22 и 91.

На маршруте №22-ТР увеличено количество автобусов.

В ночь с 16 на 17 ноября в ходе ракетной атаки российские оккупанты предварительно попали в Северный и Южный мосты в столице Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки 7 ноября был поврежден Северный мост .

Также в Киеве с 9 ноября были введены резервные схемы движения транспорта между левым и правым берегами Днепра. В частности, на мосту Патона организуют реверсивное движение, а грузовики на Северном и Южном мостах будут направляться в объезд.