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В Киеве из-за ударов РФ перекрыли Северный и Южный мосты и остановили движение поездов метро на одном из участков
17 ноября в Киеве перекрыли движение по Северному и Южному мостам в результате российских ударов. Общественный транспорт, маршруты которого пролегали через переправы, курсирует с изменениями. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена в результате ночных российских обстрелов временно приостановлено движение поездов по зеленой линии метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный хутор".
Как пишет Dilo, об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
На какой линии и станциях не ездят поезда
"Движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" временно приостановлено. В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена", - говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что в настоящее время поезда на "зеленой линии" курсируют только по подземному участку между станциями "Сырец" - "Выдубичи".
О дальнейших изменениях в работе метро и возобновлении движения пассажирам сообщат дополнительно.
Перекрыли Северный и Южный мосты
В результате вражеских ударов на Киев временно перекрыто движение по Северным и Южным мостам, сообщает КГГА,
Движение маршрутов общественного транспорта, курсировавшего по этим мостам, изменено.
Через Подольский мостовой переход направлены маршруты:
- автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);
- автобус №31-ТР курсирует через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";
- троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко";
- на маршруте №50 увеличено количество троллейбусов.
Через Дарницкий мост курсируют автобусы №22 и 91.
- На маршруте №22-ТР увеличено количество автобусов.
В ночь с 16 на 17 ноября в ходе ракетной атаки российские оккупанты предварительно попали в Северный и Южный мосты в столице Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве в результате ночной российской атаки 7 ноября был поврежден Северный мост .
Также в Киеве с 9 ноября были введены резервные схемы движения транспорта между левым и правым берегами Днепра. В частности, на мосту Патона организуют реверсивное движение, а грузовики на Северном и Южном мостах будут направляться в объезд.