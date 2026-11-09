В Киеве изменяют схемы движения транспорта между берегами Днепра: детали

В Киеве с 9 ноября будут введены резервные схемы движения транспорта между левым и правым берегами Днепра. В частности, на мосту Патона организуют реверсивное движение, а грузовики на Северном и Южном мостах будут направляться в объезд.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

По словам министра, это решение было принято на фоне новых вызовов безопасности для столицы.

Главная цель - максимально разгрузить мосты и оптимизировать потоки транспорта.

Новая схема движения

Мост Патона: правоохранители введут реверсивное движение. В утренние часы (с 07:00 до 10:00) три из пяти полос будут открыты для движения в направлении правого берега, а вечером (с 16:00 до 20:00) – в направлении левого.

правоохранители введут реверсивное движение. В утренние часы (с 07:00 до 10:00) три из пяти полос будут открыты для движения в направлении правого берега, а вечером (с 16:00 до 20:00) – в направлении левого. Северный мост: на подъездах к мосту патрульные будут направлять грузовики в объезд через Подольский мостовой переход. В то же время возобновят движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта в обратном направлении.

на подъездах к мосту патрульные будут направлять грузовики в объезд через Подольский мостовой переход. В то же время возобновят движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта в обратном направлении. Южный мост: грузовики, направляющиеся с левого берега на правый, будут направляться в объезд через Дарницкий мост. Для легковых автомобилей и общественного транспорта ограничения не предусмотрены.

В то же время правоохранители будут обследовать подъезды к мостам и наиболее загруженные участки дорог.

Выговский также сообщил, что в Киеве уже увеличили количество экипажей полиции, которые будут регулировать движение, помогать водителям и следить за разгрузкой мостов.

Движение по Северному мосту в Киеве восстанавливается после ракетных ударов

Движение по Северному мосту в Киеве частично восстанавливается, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Ученые провели техническое обследование сооружения. По его результатам движение позволили восстановить с временными ограничениями", - написал Кличко в Telegram .

В частности, организация движения будет проходить следующим образом:

с левого на правый берег – одной полосой исключительно для пассажирского транспорта.

с правого на левый берег – двумя полосами для пассажирского транспорта и легковых автомобилей.

"Соответственно Северному мосту возобновляется движение автобусов", - добавил Кличко.

Напомним, в ночь на субботу, 7 ноября, российские войска нанесли несколько ракет ударов по Северному мосту в Киеве. Был поврежден дорожный холст, контактная троллейбусная линия и линия электропередач. Движение транспорта на мосту в обоих направлениях временно было перекрыто.

В Киеве построят переправы через Днепр

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Но, по мнению экспертов, тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Киев планирует направить 1 млрд. грн. на строительство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездных путей к ним. Места размещения переправ будет определять военное командование.

Альтернативные пути через реку Днепр в Киеве будут включать понтонные мосты и паромы, но будут иметь и ограничения на определенный вид транспорта, и на объемы пассажиропотока.