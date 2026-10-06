Строительство тоннеля под Днепром в Киеве не решит транспортную проблему: что нужно делать

Тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.

Как пишет Dilo, об этом заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов, передает УНИАН.

По его словам, строительство тоннеля под Днепром – это очень далекая перспектива.

Диалог по туннелю "не имеет никакого смысла"

"Даже если мы начнем сейчас, то нам понадобится минимум два года на проектирование и минимум пять лет на строительство, если все будет хорошо", – заметил Беспалов.

Эксперт напомнил, что на строительство нужно выделить несколько миллиардов долларов.

"У нас сейчас не самая лучшая ситуация с финансированием. И у нас есть на что тратить эти миллиарды долларов. Хотя бы на ремонты существующих мостов", - подчеркнул Беспалов.

Именно поэтому он считает, что диалог по туннелю "не имеет никакого смысла", ведь он "не приближает нас к решению транспортной проблемы сообщения берегов Днепра".

По мнению эксперта, в этом вопросе нужен комплекс мер, в частности:

защита мостов противовоздушной обороной и радиоэлектронной борьбы;

переход на работу из дома;

определение приоритета движения транспорта по выделенным полосам.

В то же время Беспалов убежден, что защита мостов сетками или бетоном – это плохая идея, ведь некоторые сооружения "в аварийном состоянии и они могут не выдержать на себе дополнительный вес".

Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр со следующей недели на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.

Соорудить тоннель под рекой

Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.

В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.

Россия начала бить по мостам в Киеве

4 октября в Киеве русский дрон атаковал Северный мост — там повреждено дорожное полотно.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло днем 1 октября — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.

Мост попал под удар и вечером 2 октября.

В связи с атаками во время воздушной тревоги движение транспорта будут ограничивать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.