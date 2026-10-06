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Строительство тоннеля под Днепром в Киеве не решит транспортную проблему: что нужно делать
Тоннель под Днепром не приближает решение транспортной проблемы сообщения берегов Киева. На проектирование такого строительства понадобится не менее двух лет, а на строительство – не менее пяти.
Как пишет Dilo, об этом заявил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов, передает УНИАН.
По его словам, строительство тоннеля под Днепром – это очень далекая перспектива.
Диалог по туннелю "не имеет никакого смысла"
"Даже если мы начнем сейчас, то нам понадобится минимум два года на проектирование и минимум пять лет на строительство, если все будет хорошо", – заметил Беспалов.
Эксперт напомнил, что на строительство нужно выделить несколько миллиардов долларов.
"У нас сейчас не самая лучшая ситуация с финансированием. И у нас есть на что тратить эти миллиарды долларов. Хотя бы на ремонты существующих мостов", - подчеркнул Беспалов.
Именно поэтому он считает, что диалог по туннелю "не имеет никакого смысла", ведь он "не приближает нас к решению транспортной проблемы сообщения берегов Днепра".
По мнению эксперта, в этом вопросе нужен комплекс мер, в частности:
- защита мостов противовоздушной обороной и радиоэлектронной борьбы;
- переход на работу из дома;
- определение приоритета движения транспорта по выделенным полосам.
В то же время Беспалов убежден, что защита мостов сетками или бетоном – это плохая идея, ведь некоторые сооружения "в аварийном состоянии и они могут не выдержать на себе дополнительный вес".
Напомним, в Киеве планируют начать строительство нескольких насыпных дамб с понтонными переправами через Днепр со следующей недели на случай повреждения существующих мостов. В перспективе рассматривают и строительство тоннеля под рекой. Работы могут длиться до трех месяцев, а переправы должны обеспечить не менее половины пропускной способности нынешних мостов.
Соорудить тоннель под рекой
Кстати, тоннели под Днепром в Киеве уже пытались строить еще в 1930-х. В преддверии Второй мировой в столице развернули "Строительство №1", известное как "сталинское метро". Планировали проложить два тоннеля из Оболони на современную Троещину и Жукового острова на Осокорки. Работы так и не кончили.
В общем, соорудить тоннель под рекой вполне реально. Все упирается только в сложную гидрогеологию и миллиардные бюджеты.
Россия начала бить по мостам в Киеве
4 октября в Киеве русский дрон атаковал Северный мост — там повреждено дорожное полотно.
Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.
Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло днем 1 октября — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.
Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.
Мост попал под удар и вечером 2 октября.
В связи с атаками во время воздушной тревоги движение транспорта будут ограничивать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.