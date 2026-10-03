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В Киеве два моста будут перекрывать во время тревоги

В Киеве два моста будут перекрывать во время тревоги
В Киеве два моста будут перекрывать во время тревоги

В Киеве обновили порядок движения транспорта по мостам через Днепр во время воздушной тревоги. Ограничения будут действовать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, тогда как по Северному, Дарницкому, мосту Патона и мосту Метро транспорт сможет двигаться без ограничений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

На Южном мосту движение с левого на правый берег во время тревоги будет без ограничений. В направлении с правого на левый берег проезд будут перекрывать на 15 минут после объявления воздушной тревоги, после чего движение будут восстанавливать.

Заехать на Южный мост в направлении левого берега можно будет со стороны Столичного и Приднепровского шоссе, а также автовокзала "Выдубичи".

На Подольско-Воскресенском мосту движение в обоих направлениях будет прекращено на 15 минут как после объявления, так и после отбоя воздушной тревоги. После этого проезд будут восстанавливать в полном объеме.

Северный и Дарницкий мосты, мост Патона и мост Метро будут работать без ограничений.

Напомним, ранее в Киеве уже меняли режим движения по мостам во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусматривалось технологическое перекрытие продолжительностью 30 минут.

Автор:
Татьяна Гойденко

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