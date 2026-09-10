В Киеве меняют движение по мостам во время воздушных тревог

В Киеве обновляется порядок движения Подольским и Южным мостами во время воздушных тревог. Подольским мостовым переходом автомобили смогут двигаться в обоих направлениях, а по Южному мосту разрешат проезд с правого на левый берег после завершения технологического перекрытия.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на КГГА.

На Подольском мостовом переходе 10 сентября должны быть завершены работы по обновлению временной схемы организации дорожного движения, согласованной патрульной полицией.

Во время тревоги транспорт с левого на правый берег будет двигаться постоянно. В месте выезда встречного потока количество полос сузят до двух.

Для автомобилей, едущих с правого на левый берег, предусмотрели временный выезд на противоположную часть моста. Там движение будет проходить двумя полосами, после чего транспорт будет возвращаться на свою сторону.

На Южном мосту во время тревоги разрешат движение с правого на левый берег. В то же время после объявления воздушной тревоги движение будет перекрываться на 30 минут. Такое же 30-минутное технологическое перекрытие будет действовать после отбоя независимо от уровня угрозы.

После этого заезд на Южный мост будут вновь открывать с Приднепровского и Столичного шоссе.

Работа автобусов №22 и №91 на Южном мосту не изменится. Автобусы №110, №111 и №112 после завершения работ на Подольском мосту смогут курсировать по ним без ограничений во время тревог желтого и красного уровней.

Напомним, в начале сентября Киев уже сменил режим работы мостов во время воздушных тревог. Тогда для Южного и Подольского мостов предусмотрено технологическое перекрытие на 30 минут после объявления и отбоя тревоги.