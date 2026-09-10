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У Києві змінюють рух мостами під час повітряних тривог

У Києві змінюють рух мостами під час повітряних тривог
У Києві змінюють рух мостами під час повітряних тривог

У Києві оновлюють порядок руху Подільським і Південним мостами під час повітряних тривог. Подільським мостовим переходом автомобілі зможуть рухатися в обох напрямках, а Південним мостом дозволять проїзд із правого на лівий берег після завершення технологічного перекриття.

Про це інформує Dilo з посиланням на КМДА.

На Подільському мостовому переході 10 вересня мають завершити роботи з оновлення тимчасової схеми організації дорожнього руху, погодженої патрульною поліцією.

Під час тривоги транспорт із лівого на правий берег рухатиметься постійно. У місці виїзду зустрічного потоку кількість смуг звузять до двох.

Для автомобілів, які їдуть із правого на лівий берег, передбачили тимчасовий виїзд на протилежну частину мосту. Там рух відбуватиметься двома смугами, після чого транспорт повертатиметься на свою сторону.

На Південному мосту під час тривоги дозволять рух із правого на лівий берег. Водночас після оголошення повітряної тривоги рух перекриватимуть на 30 хвилин. Таке саме 30-хвилинне технологічне перекриття діятиме після відбою незалежно від рівня загрози.

Після цього заїзд на Південний міст знову відкриватимуть із Наддніпрянського та Столичного шосе.

Робота автобусів №22 та №91 на Південному мосту не зміниться. Автобуси №110, №111 та №112 після завершення робіт на Подільському мосту зможуть курсувати ним без обмежень під час тривог жовтого та червоного рівнів.

Нагадаємо, на початку вересня Київ уже змінив режим роботи мостів під час повітряних тривог. Тоді для Південного та Подільського мостів передбачили технологічні перекриття на 30 хвилин після оголошення та відбою тривоги.

Автор:
Тетяна Гойденко

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