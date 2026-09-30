Мільйонер Василь Хмельницький відмовився від будівництва заводів у Київській області

Український підприємець Василь Хмельницький ухвалив рішення тимчасово відкласти реалізацію масштабних планів щодо будівництва трьох нових заводів у Білій Церкві. Наразі він зосередиться на завершенні вже розпочатих проєктів.

Як пише Dilo, про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами підприємця, нинішні безпекові ризики стали надто високими як для ведення бізнесу, так і для безпеки людей. Попри готовність брати на себе відповідальність за підприємницьку діяльність, Хмельницький наголосив, що не готовий наражати на небезпеку колектив.

"Я знаю, що сміливим часто щастить. Але сьогодні поїхав до Білої Церкви й ухвалив рішення: поки не починати нового будівництва трьох заводів. Завершити те, що вже розпочали, а масштабні плани поставити на паузу", — зазначив він.

Підприємець додав, що подібні рішення даються вкрай важко, проте справжня відповідальність бізнесу полягає також і вмінні вчасно зупинитися задля збереження команди.

"За бізнес я готовий брати відповідальність. Хоча, чесно кажучи, уже на межі. Але наражати людей на ризик, який не можу контролювати, — не готовий. Такі рішення даються важко. Та відповідальність підприємця — це також уміння вчасно зупинитися", — підкреслив бізнесмен.

Хмельницький додав, що компанія повернеться до нових інвестиційних планів, щойно безпекова ситуація стабілізується. Наразі ж головним пріоритетом залишається добудова поточних об'єктів, збереження трудового колективу та створення умов для подальшого розвитку.

Індустріальні парки у Білій Церкві

Підприємець не уточнив, про які саме три заводи йдеться та на якому етапі перебувають проєкти. Проте, як повідомлялося раніше, в Індустріальному парку "Біла Церква" планувалося будівництво нового виробничо-логістичного хаба харчової індустрії.

Група компаній BALEX інвестує в реалізацію проєкту понад $15 млн. Новий комплекс має стати одним із найбільших інвестиційних проєктів компанії та має сприяти розширенню виробничих потужностей, запуску нових продуктових напрямів, створенню додаткових робочих місць і зміцненню позицій компанії на українському та міжнародних ринках.

Будівництво виробничого комплексу планувалося реалізувати на території площею 7,8 га в межах Індустріального парку "Біла Церква". Проєкт передбачає три черги розвитку протягом 2026-2030 років.

За даними Forbes.ua, Василь Хмельницький – засновник інноваційного парку UNIT.City, індустріального парку "Біла Церква", співвласник біотехнологічної компанії Biopharma, екснардеп та у минулому власник "Запоріжсталі" й низки активів у Києві.