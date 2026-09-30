Творець ChatGPT планує залучити $30 млрд замість виходу на біржу

Американський стартап у сфері штучного інтелекту OpenAI планує залучити від інвесторів щонайменше 30 млрд доларів після того, як відклав плани щодо первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Компанія розраховує на оцінку вартості близько 1,4 трлн доларів без урахування залучених коштів. Це потенційно поверне OpenAI вищу позицію порівняно з останньою оцінкою вартості її конкурента Anthropic на приватному ринку. Раніше Bloomberg повідомляв, що OpenAI розглядала раунд із оцінкою в 1,2 трлн доларів.

Переговори про фінансування перебувають на ранній стадії та можуть змінитися, а попит на участь у раунді виходить від самих інвесторів на тлі зростання доходів компанії.

Чому компанія відмовилася від швидкого IPO

Нове фінансування має стати проміжним раундом, який надасть OpenAI додатковий капітал замість виходу на біржу. Востаннє компанія залучала 122 млрд доларів у березні за оцінкою 852 млрд доларів із врахуванням інвестицій.

В інтерв'ю Bloomberg TV генеральний директор OpenAI Сем Альтман пояснив, що компанія прагне впевнено стати на ноги та зрозуміти принципи роботи в нових умовах, а також ухвалювати необхідні рішення без тиску статусу публічної компанії. Він також висловив переконання, що інвестори поставляться до перенесення планів IPO з терпінням.

Крім того, Альтман підтримав пропозицію глави Anthropic Даріо Амодеї уповільнити розробку найпередовіших моделей штучного інтелекту та залучити незалежних експертів для допомоги в захисті технології. Цього тижня OpenAI повідомила, що не випускатиме нову модель GPT-6.1 Astra через невідповідність внутрішнім стандартам безпеки.

Нові продукти та зростання доходів

Попри зміщення фокусу на безпеку, OpenAI продовжує змагатися на ринку агентів штучного інтелекту. На конференції для розробників у вівторок компанія презентувала постійно активного ШІ-агента Dots, який має конкурувати з аналогічними розробками на кшталт Muse від Meta Platforms.

Крім того, розробник оновив платні пропозиції:

представив новий дорожчий тариф за 500 доларів із вищими лімітами використання та швидшою обробкою запитів;

зменшив окремі ліміти використання для плану за 200 доларів.

Річний темп виручки OpenAI прискорився влітку і перевищив 40 млрд доларів, а з липня розрахунковий дохід зріс на 70%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що річні доходи творця ChatGPT наближаються до позначки у 70 млрд доларів. Річний темп виручки компанії OpenAI наближається до позначки у майже 70 млрд доларів на основі поточних показників бізнесу.