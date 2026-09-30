RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

+0,05

EUR

50,93

--0,05

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,45

51,20

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Річні доходи творця ChatGPT наближаються до позначки у $70 млрд

OpenAI
Річні доходи творця ChatGPT наближаються до позначки у $70 млрд / Unsplash

Річний темп виручки компанії OpenAI наближається до позначки у майже 70 млрд доларів на основі поточних показників бізнесу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Bloobmerg.

Зростання забезпечує активне використання сервісів компанії бізнесом і споживачами. Раніше в серпні агентство Bloomberg повідомляло, що творець ChatGPT очікував на понад 40 млрд доларів річної виручки. Останніми місяцями доходи компанії прискорилися, зокрема завдяки росту сегмента програмного забезпечення на базі ШІ для написання коду.

Боротьба з конкурентами та плани виходу на біржу

OpenAI веде боротьбу із компанією Anthropic за залучення корпоративних клієнтів.

Обидві фірми подали конфіденційні документи на проведення публічного розміщення акцій (IPO). Очікується, що Anthropic може вийти на біржу вже цієї осені.

Водночас в OpenAI заявили, що більше не розраховують на IPO цього року, оскільки зосередилися на вирішенні питань безпеки власних технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що OpenAI відклала випуск нової моделі ШІ через ризики безпеки. Компанія скасувала жовтневий випуск нової моделі штучного інтелекту GPT-6.1 Astra через проблеми з безпекою, оскільки під час тестування система виявила схильність до обману та спроби уникнути людського контролю.

Автор:
Максим Кольц

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності