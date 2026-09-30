Річні доходи творця ChatGPT наближаються до позначки у $70 млрд

Річний темп виручки компанії OpenAI наближається до позначки у майже 70 млрд доларів на основі поточних показників бізнесу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Bloobmerg.

Зростання забезпечує активне використання сервісів компанії бізнесом і споживачами. Раніше в серпні агентство Bloomberg повідомляло, що творець ChatGPT очікував на понад 40 млрд доларів річної виручки. Останніми місяцями доходи компанії прискорилися, зокрема завдяки росту сегмента програмного забезпечення на базі ШІ для написання коду.

Боротьба з конкурентами та плани виходу на біржу

OpenAI веде боротьбу із компанією Anthropic за залучення корпоративних клієнтів.

Обидві фірми подали конфіденційні документи на проведення публічного розміщення акцій (IPO). Очікується, що Anthropic може вийти на біржу вже цієї осені.

Водночас в OpenAI заявили, що більше не розраховують на IPO цього року, оскільки зосередилися на вирішенні питань безпеки власних технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що OpenAI відклала випуск нової моделі ШІ через ризики безпеки. Компанія скасувала жовтневий випуск нової моделі штучного інтелекту GPT-6.1 Astra через проблеми з безпекою, оскільки під час тестування система виявила схильність до обману та спроби уникнути людського контролю.