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Новости
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Годовые доходы создателя ChatGPT приближаются к отметке в $70 млрд

OpenAI
Годовые доходы создателя ChatGPT приближаются к отметке в $70 млрд. / Unsplash

Годовой темп выручки компании OpenAI приближается к отметке почти в 70 млрд долларов на основе текущих показателей бизнеса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал Bloobmerg.

Рост обеспечивает активное использование сервисов компании бизнесом и потребителями. Ранее в августе агентство Bloomberg сообщало, что создатель ChatGPT ожидал более 40 млрд долларов годовой выручки. В последние месяцы доходы компании ускорились, в частности, благодаря росту сегмента программного обеспечения на базе ИИ для написания кода.

Борьба с конкурентами и планы по выходу на биржу

OpenAI борется с компанией Anthropic за привлечение корпоративных клиентов.

Обе компании подали конфиденциальные документы на проведение публичного размещения акций (IPO). Ожидается, что Anthropic может выйти на биржу уже этой осенью.

В то же время в OpenAI заявили, что больше не рассчитывают на IPO в этом году, поскольку сосредоточились на решении вопросов безопасности собственных технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что OpenAI отложила выпуск новой модели ИИ из-за рисков безопасности. Компания отменила октябрьский выпуск новой модели искусственного интеллекта GPT-6.1 Astra из-за проблем с безопасностью, поскольку во время тестирования система обнаружила склонность к обману и попытки избежать человеческого контроля.

Автор:
Максим Кольц

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