Книжные магазины в Украине получат государственную компенсацию за аренду помещений

Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее начать выплату государственных субсидий магазинам на компенсацию расходов на аренду помещений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Украины.

Эта программа является одним из инструментов поддержки книгоиздательской сферы, которая этим летом потеряла более трети годового тиража изданий в результате российских атак. Вырученные из госбюджета средства книжного магазина должны использовать на закупку книг или на оплату уже реализуемых изданий.

Кто и когда сможет получить компенсацию

На первом этапе субсидию будут предоставлять независимые книжные магазины, работающие в общинах с населением до 100 тысяч человек.

Заявления на участие в программе будет ежеквартально принимать Украинский институт книги, а компенсацию будут выплачивать за предыдущий квартал. Соответственно, первые средства магазина смогут получить в первом квартале 2027 за аренду в четвертом квартале 2026 года. Одним из ключевых критериев для участия есть свидетельство о соответствии Госкомтелерадио.

Другие меры поддержки книжной отрасли

Субсидия для книжных магазинов является частью пакета поддержки, над которым Минкульт работает вместе с Минфином и Минэкономики.

В проекте госбюджета на 2027 год финансирование программ Украинского института книги увеличено более чем вдвое — до 16,1 млн. долларов против 6,9 млн. долларов в 2026 году. Впервые с 2021 года заложены средства на приобретение новых книг для публичных и школьных библиотек, а в инициативе "Тысячевесна" появится отдельное книжное направление.

Также Минкульт совместно с благотворительным фондом KSE Foundation, УИК и Книжным Арсеналом начал сбор 500 000 долларов на грантовую программу для малых издателей, первый конкурс по которой запланирован на ноябрь 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия за месяц уничтожила треть всех книг, изданных Украиной за год. В результате августовских обстрелов государство потеряло около 15 млн изданий, и из-за значительных убытков и нехватки средств часть издательств может не пережить последствий атак.