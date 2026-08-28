Россия за месяц уничтожила треть всех книг, изданных Украиной за год

В результате российских обстрелов в августе Украина потеряла около трети всей книжной продукции, которую в государстве издают в течение года. Из-за масштабного ущерба и дефицита средств часть издательств может не пережить последствий атак.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила гендиректор Vivat Юлия Орлова в эфире Радио Культура, пишет Суспільне.

По ее словам, из-за вражеского удара по складу Vivat в Святопетровском на Киевщине издательство Vivat понесло убытки на сумму более 16 млн грн.

"Это более шестнадцати миллионов. Для любого книжного бизнеса это действительно большие деньги. Для нас они критические", — подчеркнула она.

Несмотря на потери, у компании осталось два состава, команда и издательский план, поэтому Vivat будет продолжать работу.

Она подчеркнула масштабность отложенных последствий уничтожения книжных запасов для всей отрасли, ведь обычно издает Украина около 26–30 млн книг в год.

"Сейчас у нас уничтожено за август, только за август, где-то около трети вообще всего, что выдает Украина", — отметила гендиректор Vivat.

По ее оценке, общее количество уничтоженных книг может достигать 15 млн. экземпляров. За неимением средств Vivat временно приостановило прием новых рукописей и сократило покупку прав на иностранные издания.

Дополнительной проблемой является логистика: издательства пытаются переместить склады в западные области, однако там не хватает складских помещений для всех желающих релоцироваться.

Удары по сладам книг

Напомним, в ночь на 28 августа российская атака повредила и уничтожила книжные тиражы не менее трех десятков украинских издательств и книжных магазинов на складе "Новой почты" в Святопетровском Киевской области.

В частности, пострадали такие издательства: "Издательство Старого Льва", Vivat, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Книголав", "Лаборатория", "Наш Формат", ArtBooks, "Утро", BookChef и другие.

Учредитель и директор "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Иван Малкович сообщил, что из-за значительных разрушений помещения и потери большого тиража напечатанных изданий возможны временные задержки с доставкой заказов покупателям.

Ранее основатель книжных магазинов Readeat и сервиса "BookTicket" Дмитрий Феликсов тоже сообщил, что от российских обстрелов пострадал склад, где находились книги его книжного магазина, Book.ua и ряда издателей.

Заметим, что украинский книжный рынок переживает двойной удар: на фоне снижения спроса отрасль несет прямые потери из-за российских атак. Издательства теряют составы и тиражи, вынужденные перестраивать логистику, пересматривать инвестиционные планы и сокращать издательские программы.