ЕС пока не может оплатить ракеты Patriot для Украины: не хватает подписанных контрактов

Еврокомиссия пока не может осуществить выплаты на закупку ракет-перехватчиков Patriot для Украины, хотя их финансирование по кредиту ЕС на €90 млрд уже согласовано. Причина – Брюссель еще не получил от украинской стороны подписаны контракты на закупку ракет.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Суспільне".

По его словам, финансирование ракет Patriot было согласовано на прошлой неделе, однако следующим этапом должна стать передача Еврокомиссии заключенным контрактам.

После получения документов ЕК должен их проверить и только после этого сможет произвести выплаты по конкретному оборудованию.

Речь идет об оборонной части кредитной программы ЕС для Украины общим объемом €90 млрд. В 2026 году на оборонные нужды из нее должно быть направлено €28,3 млрд.

Уйвари отметил, что выплаты за Patriot, вероятно, состоятся позже, поскольку соответствующие перечни продукции были согласованы только недавно.

В то же время Евросоюз продолжает финансировать закупки вооружения по ранее согласованным с Украиной графикам.

Украина подала запрос на закупку ракет-перехватчиков Patriot 3 сентября, а 7 сентября Еврокомиссия согласовала заявку. Закупка таких ракет нуждалась в отдельном согласовании, поскольку они производятся за пределами ЕС и Украины.

18 сентября Украина получила от ЕС €3,3 млрд в рамках Ukraine Support Loan на оборонные нужды, в том числе закупку ракет и беспилотников. В то же время выплаты по контрактам на Patriot должны состояться после их получения и проверки Еврокомиссией.

Напомним, 7 сентября Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет-перехватчиков Patriot за счет кредита ЕС на €90 млрд. Ранее Киев просил направить на эти нужды более €2 млрд.