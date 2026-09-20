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ЄС поки не може оплатити ракети Patriot для України: бракує підписаних контрактів

Patriot
ЄС поки не може оплатити ракети Patriot для України / Depositphotos

Єврокомісія поки не може здійснити виплати на закупівлю ракет-перехоплювачів Patriot для України, хоча їх фінансування з кредиту ЄС на €90 млрд уже погоджено. Причина — Брюссель ще не отримав від української сторони підписані контракти на закупівлю ракет.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Суспільне".

За його словами, фінансування ракет Patriot було погоджене минулого тижня, однак наступним етапом має стати передача Єврокомісії укладених контрактів.

Після отримання документів ЄК має їх перевірити і лише після цього зможе провести виплати за конкретним обладнанням.

Йдеться про оборонну частину кредитної програми ЄС для України загальним обсягом €90 млрд. У 2026 році на оборонні потреби з неї має бути спрямовано €28,3 млрд.

Уйварі зазначив, що виплати за Patriot, ймовірно, відбудуться пізніше, оскільки відповідні переліки продукції були погоджені лише нещодавно.

Водночас Євросоюз продовжує фінансувати закупівлі озброєння за раніше погодженими з Україною графіками.

Україна подала запит на закупівлю ракет-перехоплювачів Patriot 3 вересня, а 7 вересня Єврокомісія погодила заявку. Закупівля таких ракет потребувала окремого погодження, оскільки вони виробляються за межами ЄС та України.

18 вересня Україна отримала від ЄС €3,3 млрд у межах Ukraine Support Loan на оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і безпілотників. Водночас виплати саме за контрактами на Patriot мають відбутися після їх отримання та перевірки Єврокомісією.

Нагадаємо, 7 вересня Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів Patriot коштом кредиту ЄС на €90 млрд. Раніше Київ просив спрямувати на ці потреби понад €2 млрд.

Автор:
Тетяна Гойденко

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