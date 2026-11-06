Українці повертаються до бензину й дизеля: електрокари різко втратили ринок

У жовтні автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами зайняли понад 64% українського ринку нових легковиків проти 48% роком раніше. Водночас частка електромобілів скоротилася з 31% до 8,8%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Укравтопрому”.

Найпопулярнішими залишилися автомобілі з бензиновими двигунами. У жовтні на них припало 39,7% продажів нових легковиків проти 29,6% у жовтні 2025 року.

Частка дизельних автомобілів зросла з 18,6% до 24,7%. Таким чином, бензинові та дизельні моделі разом сформували 64,4% ринку.

Збільшилася й частка гібридів — із 20,6% торік до 26,7% у жовтні цього року.

Натомість електромобілі продемонстрували найпомітніше падіння. Їхня частка скоротилася з 31% до 8,8%, або у 3,5 раза. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менш як 1% продажів.

Серед бензинових моделей лідером жовтня став Hyundai Tucson, серед гібридів — Toyota RAV-4, а серед дизельних авто — Volkswagen Touareg.

Найпопулярнішим новим електромобілем став BYD Sea Lion 06 EV. У сегменті авто з ГБО перше місце також посів Hyundai Tucson.

Загалом у жовтні в Україні реалізували 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Це на 37% менше, ніж у жовтні минулого року.

Нагадаємо, у вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.