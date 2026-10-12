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Попит на електромобілі в Україні обвалився майже вдвічі: найпопулярніші моделі

BYD Sea Lion 06 EV
BYD Sea Lion 06 EV. Фото: chinaevpro.com

У вересні український автопарк поповнили майже 4,6 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно вересня 2025 року попит на електромобілі зменшився удвічі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто – 4349 од., з яких 448 од. були новими (-80%), а 3901 авто – уживаними (-42%).

Серед 222 комерційних BEV новими були тільки 10 од. (у вересні 2025 року з 223 од. новими були 46 авто).

Топ-5 нових електромобілів вересня:

  1. BYD Sea Lion 06 EV - 109 од.; 
  2. Volkswagen ID.Unyx - 35 од.; 
  3. Zeekr 7X - 33 од.; 
  4. Zeekr 001 - 27 од.; 
  5. BYD Sea Lion 05 EV - 24 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

  1. Tesla Model Y - 512 од.;
  2. NISSAN Leaf - 484 од.;
  3. Tesla Model 3 - 468 од.;
  4. Chevrolet Bolt - 200 од.;
  5. Renault Zoe - 167 од.

Нагадаємо, у січні–серпні 2026 року український парк легкових автомобілів поповнили 22,2 тис. електромобілів. Із них 18,5 тис., або понад 83%, були вживаними, тоді як нових машин зареєстрували 3,7 тис.

Автор:
Світлана Манько

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