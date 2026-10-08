Українці знову обирають бензин: частка електрокарів серед пригнаних авто різко впала

На ринку імпортованих вживаних авто продовжується помітна зміна попиту: у вересні вже понад половину ввезених машин становили бензинові, тоді як частка електромобілів за рік скоротилася з 29% до 18%. Загалом українці ввезли з-за кордону 21,5 тис. легковиків із пробігом – на 8% менше, ніж торік.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укравтопром".

На бензинові автомобілі припало 52% вересневого імпорту проти 45% у вересні 2025 року.

Електромобілі посіли друге місце з часткою 18%, хоча торік охоплювали 29% цього сегмента. Частка дизельних машин також зменшилася – з 18% до 16%.

Натомість майже вдвічі посилили позиції гібриди: їхня частка зросла з 5% до 11%. Автомобілі з газобалонним обладнанням, як і рік тому, сформували 3% імпорту.

Середній вік вживаних легковиків, які у вересні отримали українські номери, становив 8,7 року.

Найпопулярнішою моделлю став Volkswagen Golf – за місяць ввезли 954 такі автомобілі. Друге місце посів Volkswagen Tiguan із результатом 807 машин, третє – Audi Q5 із 658 авто.

До десятки також увійшли Skoda Octavia – 655 авто, Nissan Rogue – 626, Renault Megane – 559, Tesla Model Y – 512, Nissan Leaf – 484, Tesla Model 3 – 468 та Volkswagen Passat – 409 автомобілів.

Нагадаємо, у серпні українці також стали рідше ввозити електромобілі з пробігом: їхня частка скоротилася до 17% проти 26% роком раніше, тоді як бензинові авто зайняли 52% імпорту.