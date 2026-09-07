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Українці стали рідше ввозити електромобілі з пробігом
У серпні українці ввезли з-за кордону 20,7 тис. вживаних легковиків, що на 9% менше, ніж роком раніше. Найбільшу частку цього сегмента зберегли бензинові авто, тоді як частка електромобілів помітно скоротилася.
Про це інформує Dilo.ua з посиланням на "Укравтопром".
На бензинові машини припало 52% усіх імпортованих вживаних легковиків проти 48% у серпні 2025 року.
Частка електромобілів скоротилася до 17% проти 26% роком раніше. Дизельні авто також охопили 17% ринку, як і торік.
Натомість гібриди посилили позиції: їхня частка зросла з 6% до 11%. Автомобілі з ГБО, як і торік, становили 3%.
Середній вік вживаних машин, які у серпні отримали українські номери, становив 8,7 року.
Найпопулярнішими моделями стали:
- Volkswagen Golf — 875 авто;
- Volkswagen Tiguan — 775;
- Nissan Rogue — 707;
- Audi Q5 — 695;
- Skoda Octavia — 633;
- Renault Megane — 532;
- Tesla Model Y — 494;
- Tesla Model 3 — 480;
- Nissan Leaf — 454;
- Ford Escape — 408.
Нагадаємо, у липні українці ввезли з-за кордону 22,6 тис. вживаних легковиків. Тоді частка бензинових авто зросла до 55%, а електромобілів скоротилася до 15%. Лідером серед моделей також був Volkswagen Golf, далі йшли Volkswagen Tiguan та Nissan Rogue.