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Українці стали рідше ввозити електромобілі з пробігом

електромобіль
Українці стали рідше ввозити електромобілі з пробігом / Укравтопром

У серпні українці ввезли з-за кордону 20,7 тис. вживаних легковиків, що на 9% менше, ніж роком раніше. Найбільшу частку цього сегмента зберегли бензинові авто, тоді як частка електромобілів помітно скоротилася.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на "Укравтопром".

На бензинові машини припало 52% усіх імпортованих вживаних легковиків проти 48% у серпні 2025 року.

Частка електромобілів скоротилася до 17% проти 26% роком раніше. Дизельні авто також охопили 17% ринку, як і торік.

Натомість гібриди посилили позиції: їхня частка зросла з 6% до 11%. Автомобілі з ГБО, як і торік, становили 3%.

Середній вік вживаних машин, які у серпні отримали українські номери, становив 8,7 року.

Найпопулярнішими моделями стали:

  • Volkswagen Golf — 875 авто;
  • Volkswagen Tiguan — 775;
  • Nissan Rogue — 707;
  • Audi Q5 — 695;
  • Skoda Octavia — 633;
  • Renault Megane — 532;
  • Tesla Model Y — 494;
  • Tesla Model 3 — 480;
  • Nissan Leaf — 454;
  • Ford Escape — 408.

  Нагадаємо, у липні українці ввезли з-за кордону 22,6 тис. вживаних легковиків. Тоді частка бензинових авто зросла до 55%, а електромобілів скоротилася до 15%. Лідером серед моделей також був Volkswagen Golf, далі йшли Volkswagen Tiguan та Nissan Rogue.   

Автор:
Тетяна Гойденко

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