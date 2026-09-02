Ринок нових легковиків в Україні просів майже на 31%: які марки і моделі втримали позиції

У серпні 2026 року в Україні зареєстрували 4 794 нові легкові автомобілі. Це на 7,6% менше, ніж у липні 2026 року, і на 30,9% менше порівняно із серпнем 2025 року. Серпневий показник став найнижчим за останні шість місяців. Toyota вийшла у лідери, зайнявши 22,3% ринку продажів нових легковиків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Структура ринку за типом пального

Більшість куплених машин у серпні були бензиновими — 1 765 авто (36,8%). Гібриди посіли друге місце з результатом 1 627 авто (33,9%). Дизельні машини склали 881 реєстрацію (18,4%), електричні — 504 (10,5%), а авто з газобалонним обладнанням — 17 (0,4%).

Порівняно з серпнем 2025 року реєстрації електромобілів впали з 1 944 до 504 одиниць, тобто на 74,1%. Це скорочення забезпечило 67,2% загального падіння всього авторинку. Водночас відносно липня 2026 року кількість куплених електрокарів зросла на 110 одиниць (27,9%).

Рейтинг марок та моделей

Десять найпопулярніших брендів серпня сформувала 69,0% ринку, а перша трійка — 39,1%:

Toyota — 1 068 авто (22,3%); Skoda — 429 авто (8,9%); Renault — 376 авто (7,8%); Volkswagen — 269 авто (5,6%); BYD — 266 авто (5,5%); Hyundai — 258 авто (5,4%); Mazda — 188 авто (3,9%); BMW — 186 авто (3,9%); Suzuki — 150 авто (3,1%); Zeekr — 120 авто (2,5%).

Найпопулярнішою моделлю стала Toyota RAV4 — 445 реєстрацій. Далі — Renault Duster (267), Hyundai Tucson (200), Skoda Kodiaq (180) та Toyota Camry (174).

Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.