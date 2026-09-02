RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,46

--0,07

EUR

51,54

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,75

44,65

EUR

52,00

51,80

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Ринок нових легковиків в Україні просів майже на 31%: які марки і моделі втримали позиції

Toyota Avanza 1.3 E
Toyota збільшила частку на ринку нових легкових автомобілів в Україні до 22,3% / Вікіпедія

У серпні 2026 року в Україні зареєстрували 4 794 нові легкові автомобілі. Це на 7,6% менше, ніж у липні 2026 року, і на 30,9% менше порівняно із серпнем 2025 року. Серпневий показник став найнижчим за останні шість місяців. Toyota вийшла у лідери, зайнявши 22,3% ринку продажів нових легковиків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Структура ринку за типом пального

Більшість куплених машин у серпні були бензиновими — 1 765 авто (36,8%). Гібриди посіли друге місце з результатом 1 627 авто (33,9%). Дизельні машини склали 881 реєстрацію (18,4%), електричні — 504 (10,5%), а авто з газобалонним обладнанням — 17 (0,4%).

Порівняно з серпнем 2025 року реєстрації електромобілів впали з 1 944 до 504 одиниць, тобто на 74,1%. Це скорочення забезпечило 67,2% загального падіння всього авторинку. Водночас відносно липня 2026 року кількість куплених електрокарів зросла на 110 одиниць (27,9%).

Рейтинг марок та моделей

Десять найпопулярніших брендів серпня сформувала 69,0% ринку, а перша трійка — 39,1%:

  1. Toyota — 1 068 авто (22,3%); 
  2. Skoda — 429 авто (8,9%); 
  3. Renault — 376 авто (7,8%); 
  4. Volkswagen — 269 авто (5,6%); 
  5. BYD — 266 авто (5,5%); 
  6. Hyundai — 258 авто (5,4%); 
  7. Mazda — 188 авто (3,9%); 
  8. BMW — 186 авто (3,9%); 
  9. Suzuki — 150 авто (3,1%); 
  10. Zeekr — 120 авто (2,5%).

Найпопулярнішою моделлю стала Toyota RAV4 — 445 реєстрацій. Далі — Renault Duster (267), Hyundai Tucson (200), Skoda Kodiaq (180) та Toyota Camry (174).

Нагадаємо, у липні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 10,5%. Українці придбали 5 754 нові машини.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності