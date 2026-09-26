CEO та співвласник Centravis отримав міжнародну нагороду і заявив про ризики квот ЄС для українського виробництва

CEO та співвласник виробника безшовних нержавіючих труб "Сентравіс" (Centravis) Юрій Атанасов отримав міжнародну галузеву нагороду STS Executive of the Year. За даними компанії, він став першим представником українського бізнесу, який отримав цю відзнаку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу виробника.

Нагороду вручили 22 вересня у Німеччині під час International Stainless & Special Steel Conference 2026. Її присуджують керівникам компаній за досягнення та внесок у розвиток індустрії нержавіючої та спеціальної сталі. Церемонія вручення нагороди була окремою частиною програми конференції.

"Для мене ця нагорода – насамперед визнання тисяч людей Centravis та всієї української промисловості… Це визнання людей, які продовжують працювати, виробляти й виконувати зобов’язання перед клієнтами, поки наша країна воює. Сьогодні стійкість для українського бізнесу – це не гасло. Це продовжувати створювати, коли інші руйнують", – заявив Атанасов.

Під час церемонії він також звернув увагу на нові європейські квоти на імпорт сталі, що створюють ризики для українського виробництва.

Наразі роботу виробництва в Ужгороді зупинено. У Centravis пов'язують це з новими обмеженнями ЄС на імпорт сталі. Для відповідної категорії безшовних нержавіючих труб Україні встановлено річну квоту 6524 тонни. Для порівняння, у 2025 році експорт компанії становив 11 306 тонн, а у 2021 році – 14 194 тонни. Після вичерпання квоти застосовується додаткове мито у 50%.

За даними виробника, базою для визначення квоти стали показники 2022–2024 років, коли виробництво в Україні було обмежене через повномасштабну війну, проблеми з енергопостачанням та логістикою. Компанія вважає встановлений обсяг квоти недостатнім для збереження попередніх обсягів експорту до ЄС.

"Не можна використовувати найважчі роки війни як визначення нормальних виробничих можливостей України. Спочатку Росія зменшує наші можливості виробляти, а потім ці зменшені війною обсяги стають основою для визначення нашого доступу до європейського ринку. Те, що не змогли зупинити російські ракети, може зупинити європейське регулювання", – наголосив Атанасов.

Про Centravis

Основне виробництво компанії розташоване у Нікополі Дніпропетровської області. Вона спеціалізується на виробництві безшовних нержавіючих труб і, за власними даними, близько 75% продукції експортує до ЄС.

Її продукція використовується в автомобілебудуванні, машинобудуванні, енергетиці, зокрема атомній, та інших високотехнологічних галузях.

У 2023 році компанія запустила виробничий майданчик в Ужгороді, інвестиції в який становили близько €2,7 млн. Після його зупинки компанія зосередила виробництво на основному підприємстві у Нікополі.

Наприкінці 2025 року Dilo писало, що Centravis провів перегляд системи винагороди та підвищив фонд оплати праці в середньому на 15%. Зарплати ключових виробничих спеціальностей зросли приблизно на 28%, основних – на 14%.