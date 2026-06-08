ЄС остаточно затвердив новий механізм квот на імпорт сталі

Рада ЄС 8 червня остаточно ухвалила регламент, який встановлює нову систему захисту ринку сталі Євросоюзу від наслідків глобального надлишку виробничих потужностей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Нові правила замінять чинний захисний захід ЄС щодо сталі, термін дії якого спливає 30 червня 2026 року. Регламент почне застосовуватися з 1 липня 2026 року.

Документ запроваджує оновлену систему тарифних квот на імпорт сталі. Вона передбачає скорочення імпортних квот і підвищення мит на поставки, що перевищують встановлені ліміти. Мета регламенту — захистити сталеливарний сектор ЄС від тиску глобального надвиробництва та забезпечити стабільніші умови для виробників і переробних галузей.

Водночас нові правила мають залишити гнучкість для бізнесу. Зокрема, невикористані квоти можна буде переносити з одного кварталу на наступний, але лише в межах того самого року. У ЄС наголошують, що механізм має зберегти достатнє постачання сталі для переробних галузей і відповідати міжнародним торговельним зобов’язанням блоку.

Регламент також вводить вимогу "melt and pour". Вона визначає країну, де сталь була вперше розплавлена та залита у початковій твердій формі. Це має підвищити прозорість походження продукції та зменшити ризики обходу правил.

Окремо документ передбачає посилений механізм перегляду. Єврокомісія зможе оцінювати ефективність заходу та за потреби пропонувати зміни залежно від ситуації на ринку й динаміки глобального надлишку потужностей.

У спільній декларації Рада ЄС, Європарламент і Єврокомісія також підтвердили намір зменшувати економічну залежність від Росії. Йдеться про диверсифікацію імпорту сталі та поступову відмову від російської сталевої продукції.

За даними Ради ЄС, сталеливарна промисловість Євросоюзу є третьою за величиною у світі та напряму забезпечує роботою близько 300 тис. людей. Водночас галузь стикається з тиском глобального надлишку потужностей, який, за прогнозом, може зрости до 721 млн тонн до 2027 року — це більш ніж у п’ять разів перевищує річне споживання сталі в ЄС.

Для європейського ринку сталі новий механізм означає довгострокову заміну чинних тимчасових захисних заходів. Для імпортерів сталі це створить жорсткіші умови доступу до ринку ЄС, а для виробників — додатковий захист від надлишкової пропозиції на світовому ринку.

Нагадаємо, Європейський Союз ще в травні оголосив, що скоротить квоту на імпорт сталі на 47% і накладатиме 50% тарифу на будь-які додаткові товари. Це може позбавити Україну до 1 млрд євро експортної виручки.