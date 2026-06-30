Дефіцит палива виник у більшості регіонів Росії

Українські удари по нафтовій інфраструктурі в Росії призвели до того, що у більшості регіонів РФ виник дефіцит пального — росіянам продають його з обмеженнями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що з дефіцитом палива стикаються на більшій частині території півдня Росії і Сибіру, а також на всій тимчасово окупованій території України.

Офіційних обмежень не оголосили лише в Москві та в кількох інших регіонах, переважно віддалених. Утім, як зауважує Reuters, навіть у російській столиці деякі заправки закриті, а на інших — великі черги.

Інфографіка Reuters. Регіони, де діють обмеження щодо продажу палива (червоним кольором виділені ті області, де дефіцит значний, а жовтим — частковий).

У Криму місцева влада взагалі призупинила продаж пального громадянам, скоротила робочий час громадського транспорту і графіки роботи закладів.

Так, коли влада окупованого Севастополя запропонувала громадянам купувати обмежену кількість бензину, автомобілісти стояли в чергах за пальним за 189 рублів за літр — втричі більше, ніж звичайна його ціна.

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив, що Росія може повністю заборонити експорт пального через проблеми на внутрішньому ринку.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

На тлі регулярних атак українських дронів про російських НПЗ Росія заборонила експорт бензину до 31 липня. А до 30 листопада обмежений експорт авіаційного гасу.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.

За даними російських медіа, уряд РФ дозволив частині нафтопереробних заводів випускати для внутрішнього ринку бензин та дизпаливо нижчої якості — вказаний як класу «Євро-5», але з показниками «Євро-3».

Також Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 тис. тонн бензину через дефіцит пального.