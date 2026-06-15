У Росії дозволили продаж неякісного бензину, щоб уникнути дефіциту палива після українських ударів

Російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам (НПЗ) постачати на внутрішній ринок бензин та дизельне паливо з відхиленням від стандарту "Євро-5" за вмістом сірки та інших показників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено ще восени минулого року, але передбачалося, що воно діятиме до 1 травня 2026 року. Однак, за даними його продовжили на невизначений термін на тлі дефіциту палива через українські удари по НПЗ.

Згідно з ухвалою уряду, в бензині допускається до 150 міліграмів сірки на кілограм, у дизельному паливі — до 350 міліграмів. При цьому для стандарту "Євро-5" граничний рівень становить 10 міліграмів, а затверджений показник відповідають стандарту "Євро-3". Також у бензині допускається вміст ароматичних вуглеводнів, монометиланіліну, октанопідвищуючої присадки та етанолу.

Крім того, до 31 липня із Росії заборонено експорт бензину для всіх учасників ринку, а для трейдерів — вивезення дизпалива. Також до 30 листопада обмежений експорт авіаційної гасу.

Наслідки для водіїв

Водночас рішення про пом'якшення вимог до якості бензину та дизеля не вирішує проблему повною мірою, так як навіть збільшений допустимий рівень вмісту сірки не дозволяє задіяти значну частину міні-НПЗ, оскільки їхня продукція, як і раніше, істотно гірша за якістю і не вкладається в задані параметри.

Додаткові обсяги нафтопродуктів здатні трохи пом'якшити локальні дефіцити, але підвищений вміст сірки негативно вплине на сучасні автомобілі, попередив керуючий партнер NEFT Research Сергій Фролов. Зокрема, за його словами, в результаті використання такого палива може підвищитися зношування двигуна, вихлопної системи та каталізаторів.

Зауважимо, головною причиною паливної кризи в РФ стали удари українських дронів по НПЗ. Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Станом на середину місяця із нестачею бензину зіткнулися щонайменше 25 російських регіонів, не рахуючи окуповані території України. При цьому ще на початку червня таких було 15. Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.