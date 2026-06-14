У Росії після дефіциту бензину виникли проблеми з авіапаливом

У Росії на тлі кризи на ринку бензину виникли проблеми з авіапаливом. Кілька великих аеропортів запровадили обмеження на заправку літаків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Тhe Тoscow тimes.

За даними телеграм-каналу "Авіаційна антресоль", повідомлення для пілотів про ліміти на авіагас випустили, зокрема, аеропорти Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

Заправка літаків здійснюється в обсязі, необхідному для виконання рейсу за планом польоту. Наприклад, аеропорт Махачкали встановив ліміт 8 тонн палива для рейсів до Дубая, 3,5 тонни — до Мінська та 4 тонни — до Ташкента. Для чартерних рейсів заправка передбачена за додатковою угодою.

Проблеми з авіапаливом почали виникати наприкінці травня після серії атак на російські нафтопереробні заводи. За місяць було уражено 16 НПЗ, а нафтопереробка в Центральній Росії, за даними російських джерел, фактично зупинилася.

Як писав "Комерсант", наприкінці травня авіакомпанії отримали листи від паливозаправників про неможливість заправити літаки за чинними контрактами в аеропортах Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Уфи та ще кількох міст із меншим пасажиропотоком.

Біржові продажі авіагасу також майже зупинилися. За даними Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, з 4 травня угод із паливом для реактивних двигунів не укладали. Водночас оптові ціни зросли до рекордних 113 тис. рублів за тонну, що на 52% більше, ніж на початку березня.

Одне з джерел "Комерсанта" описувало ситуацію як "практично повну відсутність пропозиції". За його словами, 1 червня на біржі продали лише "три цистерни на всю країну".

На початку червня в Міненерго РФ провели термінову нараду, після якої паливозаправники почали оперативно доставляти авіагас у великі міста з регіональних аеропортів.

Крім того, російський уряд заборонив експорт авіагасу з 1 червня до 30 листопада. Офіційно це пояснили потребою забезпечити стабільну ситуацію на внутрішньому паливному ринку.

Джерела "Комерсанта" пов’язують дії Міненерго із загрозою дефіциту авіапалива в Росії.

Точні обсяги виробництва авіагасу в РФ невідомі, оскільки з 2024 року Росстат засекретив статистику випуску нафтопродуктів. Останні відкриті дані свідчили, що російські НПЗ виробляли близько 11 млн тонн авіагасу на рік.

Дані щодо експорту також непрозорі через закриту митну статистику. За оцінкою аналітика Freedom Finance Володимира Чернова, Росія могла експортувати 500–600 тис. тонн авіагасу на рік, а ще близько 300 тис. тонн постачати до Казахстану за міжурядовою угодою.

Для російського ринку заборона експорту є спробою втримати паливо всередині країни та не допустити поглиблення дефіциту. Але обмеження в аеропортах показують, що проблеми з нафтопереробкою вже впливають не лише на автомобільне пальне, а й на авіаційний сектор.

Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про "тимчасову" нестачу бензину марок А-92 та А-95.

Нагадаємо, паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи поширилися вже як мінімум на 15 регіонів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.