20 літрів на добу: в окупованому Криму встановили ліміт на продаж бензину
У тимчасово окупованому Криму через дефіцит пального з 30 травня запровадили обмеження на продаж бензину A-95 — не більш ніж 20 літрів на добу в одні руки.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Moscow Times.
Добовий ліміт на купівлю бензину
Зазначається, що призначений Москвою "голова" півострова Сергій Аксьонов заявив, що обмеження запроваджують з 30 травня 2026 року. Він також "попросив" жителів регіону не купувати бензин про запас та заправлятися у звичайному режимі.
Як пише видання, на більшості заправок Криму бензину вже немає, а дизельне пальне все ще є, але не скрізь. У Севастополі фіксують дефіцит пального. Не кращою є ситуація й на інших окупованих територіях: ліміти на продаж пального діють у захопленій частині Запорізької області та на Донеччині.
ЗСУ встановили "дроновий контроль" над ключовою трасою
Повідомляється, що причиною перебоїв стали удари безпілотників по російських НПЗ, а також встановлення Збройними силами України "дронового контролю" над федеральною трасою Р-280 "Новоросія". Саме вона сполучає російський Ростов-на-Дону з Кримом через Маріуполь та Мелітополь. Цей маршрут російська влада використовувала як один з основних шляхів постачання пального на півострів.
За даними видання, російська логістика на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також Криму виявилася "паралізованою", оскільки ЗСУ суттєво збільшили кількість атак безпілотників по транспорту армії РФ..
Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу
Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.
Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.
Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії.