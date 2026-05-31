20 літрів на добу: в окупованому Криму встановили ліміт на продаж бензину

паливна криза
Паливна криза в Криму. Фото: соціальні мережі

У тимчасово окупованому Криму через дефіцит пального з 30 травня  запровадили обмеження на продаж бензину A-95 — не більш ніж 20 літрів на добу в одні руки. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Moscow Times.

Добовий ліміт на купівлю бензину

Зазначається, що призначений Москвою "голова" півострова Сергій Аксьонов заявив, що обмеження запроваджують з 30 травня 2026 року. Він також "попросив" жителів регіону не купувати бензин про запас та заправлятися у звичайному режимі.

Як пише видання, на більшості заправок Криму бензину вже немає, а дизельне пальне все ще є, але не скрізь. У Севастополі фіксують дефіцит пального. Не кращою є ситуація й на інших окупованих територіях: ліміти на продаж пального діють у захопленій частині Запорізької області та на Донеччині.

ЗСУ встановили "дроновий контроль" над ключовою трасою

Повідомляється, що причиною перебоїв стали удари безпілотників по російських НПЗ, а також встановлення Збройними силами України "дронового контролю" над федеральною трасою Р-280 "Новоросія". Саме вона сполучає російський Ростов-на-Дону з Кримом через Маріуполь та Мелітополь. Цей маршрут російська влада використовувала як один з основних шляхів постачання пального на півострів.

За даними видання, російська логістика на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також Криму виявилася "паралізованою", оскільки ЗСУ суттєво збільшили кількість атак безпілотників по транспорту армії РФ..

Ключові НПЗ у центральній частині Росії зупинили роботу

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів за останні два тижні.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями для українських дронів, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Це становить близько чверті загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Автор:
Світлана Манько