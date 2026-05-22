У Росії очікують хвилю банкрутств АЗС: торгують бензином собі в мінус

АЗС в Росії
Збиток на кожному літрі: «країна-бензоколонка» вчиться торгувати бензином собі в мінус. Фото: szru.gov.ua

Продаж бензину всередині Росії перетворився на збитковий бізнес, тому до кінця року очікуються хвиля банкрутств мереж автозаправних станцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, оператори АЗС у РФ втрачають у середньому 84 копійки на кожному літрі АІ-92 – найпопулярнішої марки палива в країні. АІ-95 приносить символічні 47 копійок прибутку з літра, що при нинішній інфляції та вартості кредитів є економічним еквівалентом нуля.

У розвідці зауважують, що у гонитві за валютним виторгом Кремль стимулює експорт нафтопродуктів, штучно обмежуючи пропозицію на внутрішньому ринку. Так як залізниці перевантажені військовими вантажами, цистерни з паливом затримуються, а тарифи на перевезення ростуть, тому маржа зникає.

Крім того, НПЗ без західних присадок і запчастин закладають санкційні ризики в оптову ціну, яку роздріб не може повністю перекласти на споживача через адміністративні обмеження.

"Єдиний сектор, що поки тримається, – дизельне пальне з прибутком 3,68 рубля за літр. Але й цей показник під тиском: армія споживає дизель у промислових обсягах", - повідомляють у розвідці.

Там додають, що до кінця 2026 року аналітики очікують хвилю банкрутств мереж АЗС і неминуче зростання цін на паливо.

У розвідці підкреслюють, що наразі Кремль стоїть перед "вибором без вибору":

  • підняти ціни на бензин й отримати соціальне напруження,
  • продовжувати знекровлювати галузь і рухатися до фізичного дефіциту на заправках.

"Концепція "енергетичної наддержави" трансформувалася у нову форму: тепер Росія – це місце, де нафти стільки, що її вигідно продати кому завгодно, окрім власних громадян. З такими темпами "успішного імпортозаміщення" до кінця 2026 року головним тюнінгом для російського автопрому стане не новий двигун, а педальний привід – він принаймні не потребує АІ-92, на якому країна так старанно вчиться заробляти від’ємні гроші", - підсумовують у розвідці.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські далекобійні санкції продовжують працювати, про що свідчить скорочення нафтопереробки у Росії щонайменше на 10% тільки за кілька місяців  цього року.

Автор:
Світлана Манько