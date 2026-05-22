Кадрові зміни в "Енергоатомі": ще один незалежний член наглядової ради подав у відставку

Незалежний член наглядової ради НАЕК “Енергоатом” Бріс Боюон офіційно подав заяву про звільнення зі своєї посади.

Як пише Delo.ua, про це під час спілкування з журналістами сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Напередодні рішення Боюона стало відомо про іншу резонансну відставку в керівництві компанії — достроково скласти свої повноваження вирішив ще один незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман.

Чому іноземні фахівці залишають раду

За словами міністра, реальний обсяг завдань із трансформації "Енергоатома" суттєво перевищив попередні очікування. Робота в наглядовій раді наразі вимагає від її членів фактично повної зайнятості, до чого експерти не були готові.

Водночас Соболев категорично спростував чутки про те, що іноземні топменеджери залишають компанію через фінансові суперечки або проблеми з виплатою заробітних плат.

"Справа не в заробітній платі. Патрік Фрагман знайшов нову роботу в форматі повної зайнятості, і це головна причина. Запуск наглядової ради Енергоатома вимагає значно більше часу, ніж вони планували. По суті, вони часто працюють повний робочий день", — пояснив урядовець.

Попри подані заяви, звільнені члени наглядової ради продовжують виконувати свої обов'язки в межах чинних домовленостей, щоб забезпечити безперервність управління компанією, допоки держава шукає їм заміну.

Наразі вже є близько десяти потенційних кандидатів, співбесіди з якими розпочнуться найближчим часом.

Міністр зауважив, що перед новою наглядовою радою стоїть завдання перетворити "Енергоатом" на компанію, якій довірятимуть міжнародні партнери та інвестори.

Нагадаємо, нова наглядова рада АТ НАЕК "Енергоатом" обрала своїм головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші.

25 лютого Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак, заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства, представницею держави у наглядовій раді НАЕК “Енергоатом”. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.