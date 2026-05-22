Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кадрові зміни в "Енергоатомі": ще один незалежний член наглядової ради подав у відставку

Енергоатом
Після Патріка Фрагмана заяву про звільнення написав Бріс Боюон

Незалежний член наглядової ради НАЕК “Енергоатом” Бріс Боюон офіційно подав заяву про звільнення зі своєї посади.

Як пише Delo.ua, про це під час спілкування з журналістами сказав міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Напередодні рішення Боюона стало відомо про іншу резонансну відставку в керівництві компанії — достроково скласти свої повноваження вирішив ще один незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман.

Чому іноземні фахівці залишають раду

За словами міністра, реальний обсяг завдань із трансформації "Енергоатома" суттєво перевищив попередні очікування. Робота в наглядовій раді наразі вимагає від її членів фактично повної зайнятості, до чого експерти не були готові.

Водночас Соболев категорично спростував чутки про те, що іноземні топменеджери залишають компанію через фінансові суперечки або проблеми з виплатою заробітних плат.

"Справа не в заробітній платі. Патрік Фрагман знайшов нову роботу в форматі повної зайнятості, і це головна причина. Запуск наглядової ради Енергоатома вимагає значно більше часу, ніж вони планували. По суті, вони часто працюють повний робочий день", — пояснив урядовець.

Попри подані заяви, звільнені члени наглядової ради продовжують виконувати свої обов'язки в межах чинних домовленостей, щоб забезпечити безперервність управління компанією, допоки держава шукає їм заміну.

Наразі вже є близько десяти потенційних кандидатів, співбесіди з якими розпочнуться найближчим часом.

Міністр зауважив, що перед новою наглядовою радою стоїть завдання перетворити "Енергоатом" на компанію, якій довірятимуть міжнародні партнери та інвестори.

Нагадаємо, нова наглядова рада АТ НАЕК "Енергоатом" обрала своїм головою міжнародну експертку з ядерної безпеки та регуляторного нагляду Руміну Велші.

25 лютого Кабінет міністрів призначив Дарію Марчак, заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства, представницею держави у наглядовій раді НАЕК “Енергоатом”. Вона замінила Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням.

Автор:
Тетяна Бесараб