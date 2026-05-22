Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

22 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Через негоду знеструмлені 30 населених пунктів.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 30 населених пунктів на Житомирщині, Київщині та Черкащині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 22 травня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

