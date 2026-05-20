Чи буде світло влітку: експерти дали прогноз щодо повернення погодинних графіків

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень. Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання. Про це пише Delo.ua .

Чи будуть графіки відключень влітку

Експерти одностайні: відключень не виключає ніхто, однак масштаб проблеми залежатиме від двох ключових факторів — інтенсивності російських ударів по енергетичній інфраструктурі та погодних умов.

Ймовірність введення графіків зростає порівняно з травнем, але не є неминучою, вважає аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова.

"Якщо погода буде помірною і обстріли не будуть значними — дефіциту або не буде, або він буде незначним", — каже вона та зазначає, що раніше прогнози були більш песимістичними, але наразі ситуація виглядає оптимістичніше.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що стабілізаційних графіків по всій Україні, швидше за все, не буде. Водночас він наголошує: проблеми виникатимуть у регіонах безпосередньо після ударів. Якщо атаки будуть масованими — можливе локальне переведення в стабілізаційні відключення, але не загальнонаціональні.

Тим часом директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко не виключає погодинних відключень у вечірні піки — орієнтовно з 19:00 до 23:00 — у разі спекотного літа. Причина: у спеку зростає навантаження від кондиціонерів та холодильних установок, тоді як атомні енергоблоки та теплові електростанції перебуватимуть на ремонті.

"Певні обмеження в окремі спекотні дні можливі навіть без масованих атак по енергетиці", — наголошує експерт.

Серед додаткових ризиків Омельченко називає можливе накопичення Росією ракетного та дронового запасу перед зимовим сезоном, що знижує ймовірність масштабних ударів саме влітку — але не скасовує її.

Чи допоможуть енергосистемі СЕС та промислові батареї

Розширення сонячної генерації та встановлення систем накопичення енергії поки що не вирішують головної проблеми — вечірнього піку споживання.

Орлова зазначає, що встановлених накопичувачів наразі до 600 МВт, і цього недостатньо для балансування мережі. Вдень сонячної генерації вистачає — більше того, її доводиться обмежувати через надлишок. Але у вечірні години, коли СЕС вже не працюють, а попит зростає, мережу доведеться балансувати переважно за рахунок імпорту.

Омельченко підтверджує цю логіку та зауважує, що СЕС не допоможе у вечірні піки, хоча вдень в енергосистемі нас профіцити електроенергії. Він каже, що накопичувачі поки відіграють незначну роль через недостатні обсяги встановлених потужностей.

Таким чином, сонячна енергетика та БЕСС покращують денний баланс і знижують загальний дефіцит, проте структурна вразливість у вечірній час зберігається. Для її усунення потрібне суттєве нарощування обсягів накопичення.