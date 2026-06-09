Україна отримає морські дрони: Норвегія запускає фінансування на 110 млн євро

Норвегія виділить близько 110 млн євро на розробку та закупівлю морських дронів для України. У межах спільної програми безпілотники вироблятимуть як українські, так і норвезькі підприємства, а до кінця року планується поставити 200-й морський дрон для потреб української оборони.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба норвезького уряду.

Як Норвегія посилює оборону України

Норвегія виділить 1,2 млрд норвезьких крон (приблизно 110 млн євро) на розробку та закупівлю морських дронів для України. Фінансування буде надано в межах Програми підтримки України імені Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine).

Як повідомили в уряді Норвегії, проєкт передбачає виробництво та постачання морських безпілотних систем як норвезькими, так і українськими підприємствами. До кінця року сторони планують виготовити та передати Україні 200-й морський безпілотний катер.

Морські дрони матимуть різні конфігурації залежно від поставлених завдань. Вони зможуть оснащуватися системами спостереження, озброєнням або повітряними безпілотниками для виконання широкого спектра операцій.

У норвезькому уряді зазначають, що розробка надводних морських дронів відбувається в межах двостороннього промислового співробітництва з Україною. Такі безпілотні системи вже відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки судноплавства та функціонуванні Чорноморського морського коридору.

Співпраця між країнами у сфері оборонних технологій активізувалася після підписання у квітні 2026 року угоди про промислове партнерство під час візиту президента України Володимира Зеленського до Норвегії. Документ передбачає підтримку виробництва безпілотників в Україні, а також обмін технологіями, даними та практичним досвідом, отриманим під час війни.

Крім того, наприкінці квітня Україна та Норвегія домовилися про створення першого спільного виробництва дронів на території Норвегії. У межах проєкту планується виготовлення кількох тисяч безпілотників середньої дальності, які будуть передані Силам оборони України.

Загалом у 2026 році Норвегія планує спрямувати понад 1,5 млрд доларів на закупівлю українського озброєння, а обсяг військової допомоги Україні, схвалений парламентом країни, становить 70 млрд норвезьких крон, або близько 6,4 млрд євро.

Нагадаємо, українські дрони збивають "Шахеди" майже самостійно завдяки системам автоматичного донаведення. Спеціальні алгоритми штучного інтелекту дозволяють безпілотникам самостійно супроводжувати та таранити повітряні цілі після команди оператора. Державний кластер Brave1 визначив цей напрям одним із ключових оборонних пріоритетів на 2026 рік.