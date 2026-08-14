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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 14 серпня
Станом на 14 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори не змінилися. Вартість овочів борщового набору також залишилася на попередньому рівні.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 14 серпня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|12-20 грн
|+0%
|Цибуля
|17-20 грн
|+0%
|Морква
|15-18 грн
|+0%
|Капуста молода
|18-22 грн
|+0%
|Помідори
|30-60 грн
|+0%
|Огірки
|40-50 грн
|+0%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші помідори по 69,89 грн/кг
Які овочі подешевшали найбільше
Картопля в середньому коштує 14 грн/кг. Хоча масове збирання нового врожаю збільшило пропозицію від фермерів, але за один тиждень овоч подорожчав на 7,69%.
Цінник на моркву не змінився, за кілограм просять 15–18 грн/кг. Цибулю продають по 17-20 грн. Ціни на буряки (9-11 грн/кг), капусту (18-22 грн/кг), перець сорту "Білозірка" (25-40 грн/кг), кабачки (23-30 грн/кг) та баклажани (23-30 грн/кг) теж залишилися без змін.
Вартість огірків з 10 серпня тримається на рівні 40-50 грн/кг. Помідори теж не не змінилися в цін — за кілограм томатів просять близько 40 грн.
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у літній період із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.