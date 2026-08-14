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Ціни на овочі в Україні — вартість овочів 14 серпня

капуста
Кілограм капусти в середньому коштує 20 грн / Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

Станом на 14 серпня 2026 року в Україні ціни на огірки та помідори не змінилися. Вартість овочів борщового набору також залишилася на попередньому рівні.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 14 серпня наступна:

Овочі Ціна Зміна
Картопля 12-20 грн +0%
Цибуля 17-20 грн +0%
Морква 15-18 грн +0%
Капуста молода 18-22 грн +0%
Помідори 30-60 грн +0%
Огірки 40-50 грн +0%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевша картопля
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевші помідори по 69,89 грн/кг

Які овочі подешевшали найбільше  

Картопля в середньому коштує 14 грн/кг. Хоча масове збирання нового врожаю збільшило пропозицію від фермерів, але за один тиждень овоч подорожчав на 7,69%.

Цінник на моркву не змінився, за кілограм просять 15–18 грн/кг. Цибулю продають по 17-20 грн. Ціни на буряки (9-11 грн/кг), капусту (18-22 грн/кг), перець сорту "Білозірка" (25-40 грн/кг), кабачки (23-30 грн/кг) та баклажани (23-30 грн/кг) теж залишилися без змін.

Вартість огірків з 10 серпня тримається на рівні 40-50 грн/кг. Помідори теж не не змінилися в цін — за кілограм томатів просять близько 40 грн.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у літній період із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

Тривала аномальна спека та відсутність опадів в Україні вже негативно позначилися на формуванні врожаю картоплі. Скорочення обсягів виробництва створить передумови для суттєвого підвищення закупівельних та роздрібних цін уже цієї осені.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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