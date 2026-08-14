Без окремих позицій і з затримками: як ракетні удари по складах ритейлу вплинуть на асортимент магазинів

Після російських ударів по логістичній та виробничій інфраструктурі "Епіцентру" в мережі допускають тимчасове скорочення асортименту та сповільнення поставок. Окремі товари можуть зникати з полиць, а частину продукції доведеться доставляти рідше, але більшими партіями.

Про це Delo. ua повідомили в пресслужбі "Епіцентру".

"Можливі точкові та тимчасові випадання окремих позицій із полиць або зменшення асортиментної глибини — наприклад, коли з кількох аналогічних SKU тимчасово залишається частина. Водночас такі зміни не є критичними для покупців", — зазначили в компанії.

У "Епіцентрі" додають, що для підтримання запасів працюють із виробниками та постачальниками, зокрема над заміною окремих позицій.

"Водночас можливе певне сповільнення логістики та зміна ритмічності поставок. Частину товарів буде доцільніше доставляти рідше, але більшими партіями. Ми вже працюємо над перерозподілом товарних запасів і перебудовою логістичних процесів", — повідомили в компанії. Критичного дефіциту товарів мережа наразі не фіксує.

Українці знову активніше купують товари для енергонезалежності

На тлі нових масованих атак помітніше зріс попит на товари для резервного живлення. За тиждень продажі павербанків в "Епіцентрі" збільшилися на 44%, а зарядних станцій — на 28% порівняно з попереднім тижнем.

При цьому компанія не вважає ці зміни ознакою панічного скуповування.

"Попит на товари для резервного живлення залишається стабільно високим і зростає рік до року", — пояснили в "Епіцентрі".

Водночас покупці поступово переходять на потужніші пристрої. Майже половина продажів павербанків припадає на моделі ємністю 20–30 тис. мА·год. Під час вибору покупці також враховують потужність, мобільність, можливість заряджати ноутбук і підтримку швидкої зарядки.

Удари У продажах зарядних станцій частка моделей потужністю до 1000 Вт за рік скоротилася з 37% до 26%. Натомість частка станцій потужністю від 1000 до 2000 Вт зросла майже на 13 %. Найбільшим попитом за ємністю користуються моделі понад 2000 Вт·год.

"Сьогодні покупці насамперед закривають поточні потреби у резервному живленні, хоча й зважають на майбутню зиму під час вибору станцій", — зазначили в компанії.

Дефіциту павербанків і зарядних станцій "Епіцентр" не фіксує. Ціни на них, за даними компанії, залишаються стабільними порівняно з минулим роком.

Окрім товарів для енергонезалежності, збільшення попиту спостерігається у категоріях базових продуктів — крупах, борошні, олії та консервах.

Що втратила мережа через російські атаки

Від початку повномасштабної війни повністю знищено понад 10 торгових центрів "Епіцентру" — у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові, Кам’янському, Херсоні (два ТЦ), Сумах та Кривому Розі. Ще один торговий об’єкт у Мелітополі перебуває на окупованій території. Ще 13 торгових об’єктів зазнали пошкоджень. У березні 2025 року прямі збитки компанія оцінювала в понад $1 млрд., однак після атак 2025–2026 років ця сума зросла.

У ніч проти 5 серпня російська атака знищила в Києві два великі логістичні об’єкти та виробничий майданчик із виготовлення керамічної плитки. Загальна площа трьох об’єктів — близько 240 тис. кв. м.

За тиждень, 12 серпня російські безпілотники знищили торговий центр мережі в Запоріжжі площею майже 20 тис. кв. м.

За даними "Епіцентру", загальна площа знищених, пошкоджених та окупованих об’єктів компанії становить близько 660 тис. кв. м.

Ракетні удари по ритейлу

Від початку повномасштабного вторгнення український ритейл зазнає постійних ракетних ударів ворога.

У серпні найважчої втрати за всю історію свого існування зазнала Rozetka : внаслідок влучання було повністю знищено найбільший і головний розподільчий центр маркетплейсу в Броварах. Загальні збитки компанії перевищили 2 мільярди гривень.

Системних руйнувань зазнає й поштова інфраструктура, яка забезпечує логістичну основу для більшості українських e-commerce майданчиків. "Нова пошта»" не публікує повних даних про втрати з міркувань безпеки, однак за час війни пошкоджень зазнали сотні її об'єктів по всій країні — від сортувальних терміналів до локальних відділень.

Лише за 2025 рік компанія втратила 12 об'єктів знищеними та майже 70 пошкодженими, а серпневі обстріли завдали чергового удару по її потужностях у столичному регіоні.

Колосальних збитків зазнає й продуктовий ритейл

Мережа Novus втратила головний логістичний центр у Святошинському районі Києва та флагманський магазин у ТРЦ Retroville ще на початку вторгнення у березні 2022 року, а серпневі атаки 2026-го знову пошкодили її розподільчі потужності.

Мережа "Сільпо" (Fozzy Group) Мережа неодноразово ставала об'єктом атак. Ще на початку вторгнення згорів їхній ключовий склад у Перемозі на Київщині, а під час нічної атаки 5 серпня 2026 року постраждали одразу чотири розподільчі центри компанії в регіоні.

АТБ також неодноразово ставала мішенню атак і регулярно зазнає втрат майна на сході та півдні країни. Зокрема, у червні на Дніпропетровщині було повністю знищено її розподільчий центр площею 37,5 тисячі квадратних метрів.