Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Готівковий курс:

USD

44,75

44,63

EUR

51,55

51,35

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мільярди гривень: власник Rozetka оцінив збитки від ракетного удару під Києвом

Rozetka
Росія трьома балістичними ракетами повністю знищила головний склад Rozetka

Внаслідок чергової російської атаки повністю знищено складський комплекс інтернет-ритейлера Rozetka у Броварах Київської області. Збитки компанії обчислюються мільярдами гривень.

 Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник та співвласник Rozetka Владислав Чечоткін в ефірі національного телемарафону.  

"Ми зазнали дуже великих збитків — це мільярди гривень... Впевнений, що ми оговтаємося, хоча без цих втрат було б набагато краще. З початку війни компанія втратила магазини та розподільчі центри, це десятки, якісь були зруйновані вщент, якісь вдалось відбудувати", — зазначив він.

За його словами, під час повітряної тривоги співробітники перебували в укриттях, завдяки чому ніхто з персоналу не постраждав.

Співвласник Rozetka наголосив, що склад зруйнований вщент і більше не зможе працювати. Об'єкт і раніше ставав мішенню для ворожих ударів, зокрема його атакували реактивними дронами-камікадзе типу Shahed.

Оцінюючи фінансові наслідки для бізнесу, Чечоткін підкреслив, що компанія планує відновити операційну діяльність, попри значні втрати.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Компанія отримала 38,9 млн грн збитку у 2025 році, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік). 

Про атаки на Rozetka

Нагадаємо, 5 серпня російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetkaу Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Напередодні, 2 серпня, окупанти завдали удару по складу Rozetka. Цього разу обійшлося без постраждалих серед працівників.

1 серпня російські війська також атакували складські приміщення Rozetka у Броварах. Унаслідок удару загинув 61-річний працівник компанії, ще семеро людей отримали поранення.

Додамо, 15 червня вночі внаслідок чергової ракетної російської атаки було знищено одне з відділень компанії Rozetka у Києві.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності