Мільярди гривень: власник Rozetka оцінив збитки від ракетного удару під Києвом

Внаслідок чергової російської атаки повністю знищено складський комплекс інтернет-ритейлера Rozetka у Броварах Київської області. Збитки компанії обчислюються мільярдами гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник та співвласник Rozetka Владислав Чечоткін в ефірі національного телемарафону.

"Ми зазнали дуже великих збитків — це мільярди гривень... Впевнений, що ми оговтаємося, хоча без цих втрат було б набагато краще. З початку війни компанія втратила магазини та розподільчі центри, це десятки, якісь були зруйновані вщент, якісь вдалось відбудувати", — зазначив він.

За його словами, під час повітряної тривоги співробітники перебували в укриттях, завдяки чому ніхто з персоналу не постраждав.

Співвласник Rozetka наголосив, що склад зруйнований вщент і більше не зможе працювати. Об'єкт і раніше ставав мішенню для ворожих ударів, зокрема його атакували реактивними дронами-камікадзе типу Shahed.

Оцінюючи фінансові наслідки для бізнесу, Чечоткін підкреслив, що компанія планує відновити операційну діяльність, попри значні втрати.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Компанія отримала 38,9 млн грн збитку у 2025 році, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік).

Про атаки на Rozetka

Нагадаємо, 5 серпня російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetkaу Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Напередодні, 2 серпня, окупанти завдали удару по складу Rozetka. Цього разу обійшлося без постраждалих серед працівників.

1 серпня російські війська також атакували складські приміщення Rozetka у Броварах. Унаслідок удару загинув 61-річний працівник компанії, ще семеро людей отримали поранення.

Додамо, 15 червня вночі внаслідок чергової ракетної російської атаки було знищено одне з відділень компанії Rozetka у Києві.